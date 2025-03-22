Литовские избиратели высказали свое мнение о Блинкявичюте, Жемайтайтисе и коалиции

10–28 февраля было проведено исследование, опросили 1500 респондентов старше 18 лет. Погрешность результатов опроса – 2,5%. Опрос провела компания Norstat LT.
В ходе опроса у респондентов спрашивали в том числе о составе правящей коалиции и ее работе.
Первый вопрос – „Как вы оцениваете решение Вилии Блинкявичюте отказаться от поста премьер-министра?“
Больше половины – 61,8% – ответили, что оценивают это решение отрицательно.
14,1% выбрали вариант „средне“. Еще – 14,2% – оценили „положительно“.
5,4% участников опроса отметили, что у них нет мнения по этому вопросу, а 4,5% не знали, как ответить на вопрос.
Второй вопрос: „Как вы оцениваете поведение Ремигиюса Жемайтайтиса в правящей коалиции?“
Больше половины – 59,7% – оценили его поведение „отрицательно“.
14,5% сказали „средне“, а 17% - „положительно“.
По 4,4% не имели мнения и не ответили на вопрос.
Третий вопрос – „Как вы оцениваете работу правящей коалиции, в состав которой входят социал-демократы, #Заря Немана“ и демократический союз „Во имя Литвы“?“
37% сказали, что оценивают работу правящей коалиции „отрицательно“.
28,9% выбрали ответ „средне“, еще 19,3% ответили „положительно“.
8,5% респондентов сказали, что у них нет мнения по этому вопросу, а 6,3% не могли ответить на вопрос.
Четвертый вопрос, который задавали респондентам – „Как вы считаете, надо ли исключить из коалиции „Зарю Немана“ за поведение ее председателя Ремигиюса Жемайтайтиса?“
Положительно на этот вопрос ответил 51,1% участников опроса, их вариант ответа был „да, скорее да“.
34,3% ответили отрицательно „нет, скорее нет“.
Еще 14,5% участников опроса сказали, что не знают, как ответить на этот вопрос, у них нет мнения.