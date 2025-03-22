2025.03.22 12:23

Литовские избиратели высказали свое мнение о Блинкявичюте, Жемайтайтисе и коалиции

 
Симона Воверюнайте
ru.DELFI.lt
Saulius Skvernelis, Vilija Blinkevičiūtė, Gintautas Paluckas, Remigijus Žemaitaitis
Saulius Skvernelis, Vilija Blinkevičiūtė, Gintautas Paluckas, Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Жители Литвы во время опроса высказали свое мнение по поводу лидера социал-демократов Вилии Блинкявичюте, председателя „Зари Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса и коалиции. Опрос был проведен по заказу Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ).

10–28 февраля было проведено исследование, опросили 1500 респондентов старше 18 лет. Погрешность результатов опроса – 2,5%. Опрос провела компания Norstat LT.

В ходе опроса у респондентов спрашивали в том числе о составе правящей коалиции и ее работе.

Первый вопрос – „Как вы оцениваете решение Вилии Блинкявичюте отказаться от поста премьер-министра?“

Больше половины – 61,8% – ответили, что оценивают это решение отрицательно.

14,1% выбрали вариант „средне“. Еще – 14,2% – оценили „положительно“.

5,4% участников опроса отметили, что у них нет мнения по этому вопросу, а 4,5% не знали, как ответить на вопрос.

Второй вопрос: „Как вы оцениваете поведение Ремигиюса Жемайтайтиса в правящей коалиции?“

Больше половины – 59,7% – оценили его поведение „отрицательно“.

14,5% сказали „средне“, а 17% - „положительно“.

По 4,4% не имели мнения и не ответили на вопрос.

Третий вопрос – „Как вы оцениваете работу правящей коалиции, в состав которой входят социал-демократы, #Заря Немана“ и демократический союз „Во имя Литвы“?“

37% сказали, что оценивают работу правящей коалиции „отрицательно“.

28,9% выбрали ответ „средне“, еще 19,3% ответили „положительно“.

8,5% респондентов сказали, что у них нет мнения по этому вопросу, а 6,3% не могли ответить на вопрос.

Четвертый вопрос, который задавали респондентам – „Как вы считаете, надо ли исключить из коалиции „Зарю Немана“ за поведение ее председателя Ремигиюса Жемайтайтиса?“

Положительно на этот вопрос ответил 51,1% участников опроса, их вариант ответа был „да, скорее да“.

34,3% ответили отрицательно „нет, скорее нет“.

Еще 14,5% участников опроса сказали, что не знают, как ответить на этот вопрос, у них нет мнения.

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