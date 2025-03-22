Литовские избиратели высказали свое мнение о Блинкявичюте, Жемайтайтисе и коалиции

Больше половины – 59,7% – оценили его поведение „отрицательно“.

Второй вопрос: „Как вы оцениваете поведение Ремигиюса Жемайтайтиса в правящей коалиции?“

5,4% участников опроса отметили, что у них нет мнения по этому вопросу, а 4,5% не знали, как ответить на вопрос.

Больше половины – 61,8% – ответили, что оценивают это решение отрицательно.

Первый вопрос – „Как вы оцениваете решение Вилии Блинкявичюте отказаться от поста премьер-министра?“

В ходе опроса у респондентов спрашивали в том числе о составе правящей коалиции и ее работе.

10–28 февраля было проведено исследование, опросили 1500 респондентов старше 18 лет. Погрешность результатов опроса – 2,5%. Опрос провела компания Norstat LT.

14,5% сказали „средне“, а 17% - „положительно“.

По 4,4% не имели мнения и не ответили на вопрос.

Третий вопрос – „Как вы оцениваете работу правящей коалиции, в состав которой входят социал-демократы, #Заря Немана“ и демократический союз „Во имя Литвы“?“

37% сказали, что оценивают работу правящей коалиции „отрицательно“.

28,9% выбрали ответ „средне“, еще 19,3% ответили „положительно“.

8,5% респондентов сказали, что у них нет мнения по этому вопросу, а 6,3% не могли ответить на вопрос.

Четвертый вопрос, который задавали респондентам – „Как вы считаете, надо ли исключить из коалиции „Зарю Немана“ за поведение ее председателя Ремигиюса Жемайтайтиса?“