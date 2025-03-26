2025.03.26 12:49

Литовские дипломаты почтили память жертв депортаций у "Стены скорби" в Москве

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Годовщина операции по массовой депортации "Прибой"
Годовщина операции по массовой депортации "Прибой"
ФОТО: Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje

Во вторник, 25 марта, полномочный министр, исполняющая обязанности временного поверенного в делах Литовской Республики в Российской Федерации, Аида Абромайтене вместе с сотрудниками посольства и коллегами из посольств Эстонии и Латвии возложили цветы к монументу „Стена скорби“, посвященному памяти жертв репрессий, который установлен в Москве, указывается в сообщении Министерства иностранных дел.

25 марта 1949 г., началась самая массовая операция по депортации в Сибирь населения Литвы, Латвии и Эстонии, оккупированных Советским Союзом. В ходе операции „Прибой“ в отдаленные районы Советского Союза с суровым климатом были депортированы более 90 тыс. человек, населявших страны Балтии (около 32 тыс. из Литвы, 42 тыс. из Латвии и 21 тыс. из Эстонии).

Операция „Прибой“ отличалась от предыдущих тем, что происходила одновременно в трех странах Балтии, сроки пребывания в ссылке не были предусмотрены, что фактически приравнивалось к депортации пожизненно. Если жертвы предыдущих депортаций были так или иначе связаны с вооруженным антисоветским сопротивлением, то в ходе операции „Прибой“ депортация проходила по социальному положению, т. е. по принадлежности к социальному слою так называемых „кулаков“ (фермеров, богатых, зажиточных или средних крестьян).

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