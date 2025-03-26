Литовские дипломаты почтили память жертв депортаций у "Стены скорби" в Москве

25 марта 1949 г., началась самая массовая операция по депортации в Сибирь населения Литвы, Латвии и Эстонии, оккупированных Советским Союзом. В ходе операции „Прибой“ в отдаленные районы Советского Союза с суровым климатом были депортированы более 90 тыс. человек, населявших страны Балтии (около 32 тыс. из Литвы, 42 тыс. из Латвии и 21 тыс. из Эстонии).

Операция „Прибой“ отличалась от предыдущих тем, что происходила одновременно в трех странах Балтии, сроки пребывания в ссылке не были предусмотрены, что фактически приравнивалось к депортации пожизненно. Если жертвы предыдущих депортаций были так или иначе связаны с вооруженным антисоветским сопротивлением, то в ходе операции „Прибой“ депортация проходила по социальному положению, т. е. по принадлежности к социальному слою так называемых „кулаков“ (фермеров, богатых, зажиточных или средних крестьян).