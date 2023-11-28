Литовская школа участвовала в конкурсе в Беларуси: член горсовета возмущен

Баутрони раскритиковал решение школы отправить работу на этот конкурс и удивился тому, что школа гордится таким дипломом, полученным из Минска.

Дипломы лауреатов получили 593 участника. Один диплом получила и наша школа. Лауреатом конкурса стала Инеса Пранскуте. Поздравляем ее с победой!" – сказано на странице школы.

"В этом году состоялся XVIII международный конкурс живописи и графики "В родном краю". В конкурсе приняли участие и наши ребята. Работы оценивало профессиональное жюри – художники и учителя из Беларуси, Румынии, России и других стран. Международная комиссия оценила 6057 работ из 16 стран: Беларуси, Болгарии, Китая, Венгрии, Германии , Казахстана , Киргизии, Литвы , Македонии, Молдовы, Польши , России, Румынии, Сербии, Словении, Турции.

27 ноября на странице Гиркальнисской основной школы в фейсбуке появилась информация о том, что одна ученица школы блеснула на конкурсе, организованном Беларусью. Сообщается, что участников конкурса оценивали специалисты из Беларуси, России , Румынии и других стран.

Директор школы Булотас сказал Delfi, что решение об участии в конкурсе принимала не школа, а учитель.

"Учитель объяснила, что это был международный конкурс, в нем участвовали и другие страны ЕС" – заметил он, правда, согласился, что решение было нелучшим, важно, чтобы в будущем такое не повторилось.

"Я говорил с учителем, даны следующие рекомендации - внимательно следить и не участвовать в конкурсах, в которых участвуют эти две страны, неважно, международные там конкурсы или нет. Избегать таких решений. Это позиция нашего государства, я сказал об этом", – заметил Булотас.

"Однако мы рады тому, что у нас учатся способные дети, дети не виноваты в том, что участвовали в таком конкурсе, они рады своим достижениям", – прибавил директор.

Он заметил, что дети в Беларусь не ездили, туда лишь посылали их рисунки.