Литовская семья третий раз ест свои бананы, вырастить их просто

Специалисты, говорят, что это растение дома выращивать легко, нужно тепло и свет.

Рита Вайчюленене сказала, что 10 лет назад получила банан в подарок. Теперешнее растение - третье поколение подаренного 10 лет банана. После того, как растение дает плоды, оно отмирает и вырастает из корней заново.

"Пока дерево даст плоды, ждем почти 4 года", - рассказала женщина.

Первый раз банан зацвел в доме Вайчюленасов под Рождество. С момента цветения до созревания плодов проходит 6 месяцев, поэтому в этом году первые бананы семья ела в июле-августе. Тогда было много бананов, второй урожай был менее обильным.

А в этом году банан дал 30–40 плодов. Одни уже желтые, другие пока не созрели.

"Домашние бананы очень сладкие и душистые", – сказала Вайчюленене. Она сказала, что ничем не удобряет банан.

"Поливаю, и растение довольно", – смеется она, заметив, что летом в жаркие дни каждый день банан "выпивал" 6 литров воды.