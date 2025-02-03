2025.02.03 12:58

Литовская полиция сообщает, какие рейды ждут водителей в феврале

 
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Policijos reidas
Policijos reidas
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

Литовская полиция информирует, какие рейды в феврале состоятся в масштабах всей страны.

3 и 9–11 февраля проверка пешеходов и велосипедистов – используют ли они отражатели, светоотражающие жилеты и т.д. в темное время суток.

5–7 февраля полиция будет проверять водителей, не занимаются ли они за рулем несвязанной с вождением деятельностью (использование телефона без прибора „свободные руки“), используют ли водители средства безопасности (ремни безопасности, для детей - специальные кресла, велосипедисты/мотоциклисты шлемы).

13–15 и 26–28 февраля водителей транспортных средств будут проверять на трезвость.

17–23 февраля контроль в рамках европейской сети ROADPOL (European Roads Policing Network) проверка водителей большегрузных машин и автобусов (Operation Truck & Bus).

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Профилактические рейды будут проводить на всех дорогах страны.

Кроме того, местные комиссариаты могут проводить свои проверки.

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