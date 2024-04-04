Литовская полиция рассказала, какие рейды ждут водителей в апреле.

Превентивные меры контроля участников движения в апреле будут проводиться в Литве на магистральных дорогах и на дорогах местного значения, полиция будет патрулировать как на служебном транспорте с опознавательными знаками, так и без них.
4–6 апреля – полиция будет контролировать водителей на предмет деятельности не связанной с вождением (использование смартфона - разговор по телефону (без устройства "свободные руки"), просмотр сообщений, видео и т.д.), использования ремней безопасности, шлемов, детских кресел и т.д.
8–11 апреля – будут проверять, останавливаются ли водители перед нерегулируемыми пешеходными переходами.
15–21 апреля – проверка водителей на соблюдение скоростного режима, инициированная Европейской сетью дорожной полиции ROADPOL (European Roads Policing Network).
22–24 апреля – отслеживание случаев опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в неположенных местах, несоблюдение сигналов светофора.
26–28 апреля – проверка водителей на трезвость, инициированная Европейской сетью дорожной полиции ROADPOL (European Roads Policing Network).
Местные комиссариаты на своей территории могут проводить дополнительные меры контроля.
В апреле на дороги выехали патрульные полицейские на мотоциклах.