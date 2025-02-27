Литовская полиция предупреждает о новом способе мошенничества и призывает к бдительности

„Внимание – распространяется новый способ мошенничества путем убеждения жертв к совершению определенных действий. Мошенники используют публичную информацию о необходимости замены всех имеющихся номеров с 8-6... на +370-6...“, – говорится в сообщении полиции в Facebook.

„Мошенники звонят и предлагают помощь в быстрой замене телефонных номеров на +370. Если жертва соглашается, ей предлагают загрузить какую-то программу дистанционного управления или передать свои личные данные“, – поясняют полицейские.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность и не доверять подобным звонкам.