2025.02.27 07:00

Литовская полиция предупреждает о новом способе мошенничества и призывает к бдительности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Shutterstock

Литовская полиция предупреждает о новом способе мошенничества – мошенники все чаще используют публичную информацию о необходимости обновления телефонных номеров, начинающихся с восьмерки.

„Внимание – распространяется новый способ мошенничества путем убеждения жертв к совершению определенных действий. Мошенники используют публичную информацию о необходимости замены всех имеющихся номеров с 8-6... на +370-6...“, – говорится в сообщении полиции в Facebook.

„Мошенники звонят и предлагают помощь в быстрой замене телефонных номеров на +370. Если жертва соглашается, ей предлагают загрузить какую-то программу дистанционного управления или передать свои личные данные“, – поясняют полицейские.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность и не доверять подобным звонкам.

Напомним, что с 1 марта в Литве отменяется префикс 8. Вместо него необходимо использовать 0 или код страны +370.

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