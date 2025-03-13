2025.03.13 12:18

"Литовская почта" выпускает почтовую марку, посвященную кулинарному наследию Литвы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Почта Литвы выпустила новую почтовую марку
Почта Литвы выпустила новую почтовую марку
ФОТО: post.lt

В пятницу „Литовская почта“ выпустит новую почтовую марку, разработанную художницей Дарьей Подлужной, под названием „Кулинарное наследие Литвы. Цеппелины“.

Как указывает „Литовская почта“, почтовая марка номиналом 2,05 евро будет выпущена тиражом 30 000 экземпляров.

Почтовая марка с цеппелином – пятая по счету, посвященная кулинарному наследию Литвы. В 2023 году была представлена почтовая марка с изображением шакотиса, а еще раньше – с холодным борщом, творожным сыром и огурцами с медом.

Ежегодно „Литовская почта“ выпускает 15-20 почтовых марок. Темы, изображенные на них, одобрены Комиссией по изданию почтовых марок. Она выбирает наиболее важные для страны объекты, памятные даты исторических событий или явления.

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