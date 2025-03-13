"Литовская почта" выпускает почтовую марку, посвященную кулинарному наследию Литвы

Как указывает „Литовская почта“, почтовая марка номиналом 2,05 евро будет выпущена тиражом 30 000 экземпляров.
Почтовая марка с цеппелином – пятая по счету, посвященная кулинарному наследию Литвы. В 2023 году была представлена почтовая марка с изображением шакотиса, а еще раньше – с холодным борщом, творожным сыром и огурцами с медом.
Ежегодно „Литовская почта“ выпускает 15-20 почтовых марок. Темы, изображенные на них, одобрены Комиссией по изданию почтовых марок. Она выбирает наиболее важные для страны объекты, памятные даты исторических событий или явления.
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