"Литовская почта" предупреждает о новом способе мошенничества

Наложенный платеж – это форма оплаты посылки, когда за нее платит не адресант, а получатель при получении посылки.

Сценарий прост – случайным адресатам посылают посылки с недорогими вещами. Житель получает сообщение, что посылка в пакомате. Чтобы забрать посылку, адресат должен заплатить за нее. Любопытные адресаты платят и получают что-то несерьезное или иногда мусор.

Стоимость такой посылки 30-100 евро.

"Литовская почта" старается пресечь любое мошенничество, в котором используют его имя. Если вы пострадали от мошенников, просьба информировать нас по адресу prevencija@post.lt", – призывает представитель "Литовской почты" Андрюс Варнялис.

Если вы не заказывали посылку наложенным платежом, не забирайте ее, не платите за нее.