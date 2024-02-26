"Литовская почта" предупреждает о новом способе мошенничества

Наложенный платеж – это форма оплаты посылки, когда за нее платит не адресант, а получатель при получении посылки.
Сценарий прост – случайным адресатам посылают посылки с недорогими вещами. Житель получает сообщение, что посылка в пакомате. Чтобы забрать посылку, адресат должен заплатить за нее. Любопытные адресаты платят и получают что-то несерьезное или иногда мусор.
Стоимость такой посылки 30-100 евро.
"Литовская почта" старается пресечь любое мошенничество, в котором используют его имя. Если вы пострадали от мошенников, просьба информировать нас по адресу prevencija@post.lt", – призывает представитель "Литовской почты" Андрюс Варнялис.
Если вы не заказывали посылку наложенным платежом, не забирайте ее, не платите за нее.
Варнялис отметил, если вас обуревает любопытство и вы считаете, что посылку вам прислал кто-то из знакомых или родственников, критически оцените такую возможность. Маловероятно, что друзья или близкие вышлют вам сюрприз, за который вы сами должны заплатить.
Кроме того, Варнялис заметил, что если вы на самом деле заказали посылку наложенным платежом, проверьте, тот ли отправитель вам ее прислал, совпадает ли код заказа.
Если вы все же взяли такую посылку и заплатили за нее, то информируйте о ней "Литовскую почту" по адресу info@post.lt. Почта может предложить вам вариант решения проблемы.