Литовская легенда Каспарайтис вызвал гнев Украины: проводит время с прославляющей Путина российской звездой

39-летний Овечкин все еще играет в НХЛ – в составе вашингтонской команды Capitals. Во время перерыва между чемпионатами он организовал лагерь в Майами, где с ним вместе время проводил живущий там 52-летний Каспарайтис.
„Во время паузы я тренируюсь с моим хорошим приятелем Каспарайтисом“, – писал в Instagram Овечкин, на профиле которого стоит фото с Путиным.
Овечкин поддерживает теплые отношения с вечным президентом России и основал движение PutinTeam. Это движение зародилось в 2017 году перед президентскими выборами в России.
„Конечно, во Флориде солнечно, ты можешь жить в своем странном мире, с розовыми пони и единорогами, делать вид, что вокруг ничего не происходит. Очевидно, что Каспарайтиса Украина не волнует. Но если бы Дарюс был хоть немного смышленее, он подумал бы хотя бы о своей стране“, – писал украинский спортивный портал.
Овечкин - ярый сторонник Путина, которому Кремль и пиар-агентство помогли создать движение в поддержку президента РФ. Путин вручил Овечкину подарок по случаю свадьбы, прислал телеграмму с поздравлениями.
Мнение Овечкина о Путине не изменилось и после того, как в 2022 году Россия напала на Украину.
„Он мой президент, а я - русский“, – ответил он американским СМИ на вопрос, поддерживает ли он Путина.
В 2014 г. после оккупации Крыма Овечкин сразу же поддержал этот шаг своей страны. Он участвовал в акции под лозунгом „Спасем детей от фашизма“, целью которой было показать, что Украина – нацистское государство, убивающее детей.
„Наши деды видели все ужасы нацизма. Мы не допустим этого в наше время“, – писал Овечкин.
Когда российская сборная стала чемпионом мира в 2014 г. на минской олимпиаде, Путин пришел в раздевалку и получил из рук Овечкина кубок – затем пил из него шампанское и поцеловал лидера сборной.
Путин всегда использовал хоккей в целях пропаганды, а одним из важнейших винтиков этого механизма является Овечкин, лучший игрок НХЛ всех времен. НХЛ даже после начала войны разрешила российским спортсменам играть дальше.
По данным американских СМИ Capitals не раз требовала, чтобы Овечкин „заморозил“ свой профиль в Instagram, напичканный пропагандой или по крайней мере сменил фото, чтобы на нем не было Путина.
Однако спортсмен отказался, сказал, что „это будет знаком того, что он не поддерживает Путина, а это опасность для членов его семьи“.
В этом сезоне Овечкин идет на рекорд – претендует на звание самого результативного игрока НХЛ всех времен. Однако пока лидирует Уэйн Гретцки - 894 голов (у Овечкина на 10 меньше).
„Есть спортсмен Овечкин и есть человек Овечкин. Он не герой“, – писал New York Post.
Каспарайтис большую часть своей карьеры провел в НХЛ.
В конце карьеры он играл в России. В 1992 г. в составе сборной России он стал олимпийским чемпионом.
„Жаль, что литовцы не признают это мое золото, но политика есть политика, а спорт есть спорт“, – сказал в свое время Delfi Каспарайтис.