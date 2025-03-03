39-летний Овечкин все еще играет в НХЛ – в составе вашингтонской команды Capitals. Во время перерыва между чемпионатами он организовал лагерь в Майами, где с ним вместе время проводил живущий там 52-летний Каспарайтис.

„Во время паузы я тренируюсь с моим хорошим приятелем Каспарайтисом“, – писал в Instagram Овечкин, на профиле которого стоит фото с Путиным.

Овечкин поддерживает теплые отношения с вечным президентом России и основал движение PutinTeam. Это движение зародилось в 2017 году перед президентскими выборами в России.