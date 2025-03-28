2025.03.28 09:30

Литовская армия: в Пабраде идет подготовка к приему земленасосной техники

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Pabradės poligone tęsiasi JAV karių gelbėjimo operacija
Pabradės poligone tęsiasi JAV karių gelbėjimo operacija
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

По мере продолжения поисков пропавших без вести военнослужащих армии США, на Пабрадском полигоне ведется подготовка к приему прибывшей земленасосной техники, сообщает Литовская армия.

„Краткое обновление из Пабраде: укрепляют плотину, которая поможет изолировать участок перекачки грязи и воды, ведется подготовка к приему прибывающей земленасосной техники. Работают бульдозеры и экскаваторы, работы продолжатся всю ночь“, – говорится в сообщении армии в фуйсбуке.

Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств. Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.

В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules.

Посольство США сообщило, что пропавшие без вести являются военнослужащими 1-й и 3-й пехотных дивизий. Инцидент произошел во время плановых тактических учений.

Литовские власти утверждают, что в настоящее время отрабатываются все версии относительно судьбы солдат – их тела не найдены.

В среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырех американских солдат в Литве, однако вскоре его представитель уточнила эту информацию, заверив, что глава Альянса говорил о „появляющихся новостных сообщениях“, но не подтвердил факт гибели.

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