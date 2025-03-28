Литовская армия: в Пабраде идет подготовка к приему земленасосной техники

„Краткое обновление из Пабраде: укрепляют плотину, которая поможет изолировать участок перекачки грязи и воды, ведется подготовка к приему прибывающей земленасосной техники. Работают бульдозеры и экскаваторы, работы продолжатся всю ночь“, – говорится в сообщении армии в фуйсбуке.

Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.