2025.04.02 08:53

Литовская армия в Пабраде готовится к передислокации

 
Elta
ru.DELFI.lt
Pabradėje šalia įvykio vietos judanti kariuomenės ir gelbėjimo tarnybų technika
Pabradėje šalia įvykio vietos judanti kariuomenės ir gelbėjimo tarnybų technika
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

После того, как во вторник возле Пабраде было найдено тело четвертого американского солдата, частные компании готовятся покинуть место происшествия, а Литовская армия готовится к передислокации.

„После того как извлекли бронемашину и нашли последнего пропавшего солдата представители частных компаний и бизнеса собирают технику и готовятся покинуть место происшествия, а подразделения Литовской армии готовятся к передислокации“, – говорится в сообщении Литовской армии.

В прошлый вторник поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Вскоре была начата поисково-спасательная операция.

В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Посольство США сообщило, что пропавшие солдаты являются военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.

В ночь на понедельник из болота в Пабраде удалось вытащить затонувший эвакуатор армии США.

В понедельник командование вооруженных сил США в Европе и Африке сообщило, что после того, как из болота на Пабрадском полигоне удалось извлечь затонувшую бронемашину, были обнаружены тела погибших американских солдат. Во вторник представители ВС США подтвердили информацию о том, что было найдено тело четвертого американского солдата.

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