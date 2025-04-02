Литовская армия в Пабраде готовится к передислокации

„После того как извлекли бронемашину и нашли последнего пропавшего солдата представители частных компаний и бизнеса собирают технику и готовятся покинуть место происшествия, а подразделения Литовской армии готовятся к передислокации“, – говорится в сообщении Литовской армии.



В прошлый вторник поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Вскоре была начата поисково-спасательная операция.