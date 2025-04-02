Литовская армия в Пабраде готовится к передислокации

„После того как извлекли бронемашину и нашли последнего пропавшего солдата представители частных компаний и бизнеса собирают технику и готовятся покинуть место происшествия, а подразделения Литовской армии готовятся к передислокации“, – говорится в сообщении Литовской армии.
В прошлый вторник поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Вскоре была начата поисково-спасательная операция.
В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Посольство США сообщило, что пропавшие солдаты являются военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.
В ночь на понедельник из болота в Пабраде удалось вытащить затонувший эвакуатор армии США.
В понедельник командование вооруженных сил США в Европе и Африке сообщило, что после того, как из болота на Пабрадском полигоне удалось извлечь затонувшую бронемашину, были обнаружены тела погибших американских солдат. Во вторник представители ВС США подтвердили информацию о том, что было найдено тело четвертого американского солдата.