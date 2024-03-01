Литовская армия: сегодня войны не будет

"Войны сегодня не будет.

Мы видим необходимость написать это, поскольку нам пишут граждане, у военных спрашивают члены их семей и друзья, уже были случаи, когда у военных в униформе на АЗС или в магазине спрашивали: "Когда начнется война, и что мне делать?".

В нашей коммуникации мы никогда не загадываем на будущее, но всегда можем назвать известные нам факты.

Если упростить оценку разведки, то можно сказать, что для нападения на Литву должны быть выполнены два критерия: во-первых, у границ должны быть стянуты силы, во-вторых, должно предполагаться намерение противника использовать их. Со вторым критерием может быть сложнее, поскольку противник всегда говорит "это не нападение, это учения", но, когда знаешь о таких манерах, то это не так уж и сложно предположить.