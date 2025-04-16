Литовская армия пригласила баскетболиста Бузялиса стать примером для литовской молодежи

Об этом в социальных сетях сказал полковник-лейтенант Деймантас Чижюс.

„Матас, если ты слушаешь эту информацию и позвонишь, я заполню заявку и сделаю все, чтобы ты пришел. Можно шутить, но это было бы фантастически хорошим примером для молодежи.

Нашим уважаемым и любимым спортсменам хочу сказать, что если вы не можете участвовать в обязательной службе в течение 9 месяцев, есть другие формы ее прохождения“, – сказал Чижюс.

Бузялис завершил свой первый сезон в НБА.