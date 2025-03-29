Литовская армия поделилась новыми кадрами из Пабраде

„Я только что разговаривала с командующим операцией. Предполагается, что будет задействован еще один земснаряд“, — сообщила министр обороны Довиле Шакалене.

Болото глубже, чем ожидалось

По словам министра, глубина болота достигает порядка 15 метров, а значит, американская бронетехника может находиться на глубине более 10 метров.