Литовская армия поделилась новыми кадрами из Пабраде

„Я только что разговаривала с командующим операцией. Предполагается, что будет задействован еще один земснаряд“, — сообщила министр обороны Довиле Шакалене.
Болото глубже, чем ожидалось
По словам министра, глубина болота достигает порядка 15 метров, а значит, американская бронетехника может находиться на глубине более 10 метров.
Кроме того, пока не исключается возможность, что солдаты могли выпасть из транспортного средства, поэтому все работы проводятся с особой осторожностью.
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