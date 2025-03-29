2025.03.29 18:40

Литовская армия поделилась новыми кадрами из Пабраде

 
ru.DELFI.lt

В субботу на полигоне Пабраде продолжились поисково-спасательные работы, направленные на обнаружение пропавших во вторник американских солдат. На данный момент на месте задействованы два земснаряда, однако, может потребоваться третий.

„Я только что разговаривала с командующим операцией. Предполагается, что будет задействован еще один земснаряд“, — сообщила министр обороны Довиле Шакалене.

Болото глубже, чем ожидалось

По словам министра, глубина болота достигает порядка 15 метров, а значит, американская бронетехника может находиться на глубине более 10 метров.

Кроме того, пока не исключается возможность, что солдаты могли выпасть из транспортного средства, поэтому все работы проводятся с особой осторожностью.

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