2024.06.16 12:55

Литовская армия передаст Союзу стрелков амуницию почти на 4,5 млн евро

 
elta
ru.DELFI.lt
Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Karaliaus Mindaugo šaulių 10-oji rinktinė atidarė naujas patalpas
Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Karaliaus Mindaugo šaulių 10-oji rinktinė atidarė naujas patalpas
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

Согласно постановлению правительства, Литовская армия передаст Союзу стрелков Литвы (ССЛ) баллистические каски, бронежилеты, палатки со снаряжением, автоматические винтовки, спальные мешки и комплекты снаряжения примерно на 4,4 млн евро

Как сообщает Минобороны, переданная амуниция ССЛ будет использоваться для оснащения боевых стрелков и стрелков, проходящих службу в комендантских отрядах вооруженного сопротивления Союза стрелков.

„Литовская армия помогает Союзу стрелков Литвы организовывать и осуществлять военную подготовку стрелков, подготовку к вспомогательным задачам обороны и гражданскому сопротивлению, поэтому по просьбе Союза стрелков Литвы мы передаем необходимую стрелкам амуницию Литовской армии. Государство должно позаботиться об обеспечении мотивированных людей“, - говорит министр обороны Лауринас Кащюнас.

В конце прошлого года министерство также передало Союзу стрелков 13,6 млн евро из средств госбюджета на развитие деятельности организации.

Эти средства предназначены для подготовки членов организации и общества к гражданскому сопротивлению, гражданского воспитания молодежи, подготовки и оснащения боевых стрелковых отрядов и комендантских единиц вооруженного сопротивления Союза стрелков Литвы.

Союз стрелков Литвы объединяет более 14 тыс. патриотически настроенных граждан Литовской Республики.

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