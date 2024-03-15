Литовская армия: Литва войска к границе с Беларусью не посылает

В пятницу в фейсбуке люди стали гадать, что происходит - может, Литовская армия готовится к учениям? Было замечено, что в сторону белорусской границы, возможно, перебрасывают военную технику.
Представители Департамента стратегической коммуникации Литовской армии сообщили порталу Delfi, что армия свою технику на границу с Беларусью не посылает.
"Движение, о котором пишут люди - это возвращение военных и техники пехотного батальона им. Великого князя Литовского Вайдотаса с полигона им. бригадного генерала Казиса Веверскиса (в Казлу Руде) на место постоянного размещения в Рокантишкес", – сказано в ответе.
В ночь на четверг Беларусь направила свою военную технику и военных к границе с Литвой. Минобороны заверил Delfi, что это рутинная боевая подготовка белорусских военных, а повышенная активность наблюдается на всех основных белорусских полигонах и в воздушном пространстве. Однако Минобороны подчеркнуло, что повода для беспокойства нет.
"Беларусь сообщает, что эта проверка военных сил - реакция на национальные учения и учения НАТО в Литве. Военная разведка постоянно следит за ситуацией и оценивает ее. Оснований для беспокойства нет", – отмечает Минобороны.