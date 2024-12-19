Литовка в Норвегии зафиксировала в небе необычное явление

Первый раз она видела такие облака в 2020 году, а фотографии сделала позже.

В следующий раз она видела их в феврале 2023 г. Тогда удалось сделать снимки.

В декабре 2023 г. облака по цвету напоминали мыльные пузыри!

Самое необычное фото Рамуне сделала в ночь, когда светила полная луна, в минувший вторник.