2024.12.19 07:05

Литовка в Норвегии зафиксировала в небе необычное явление

 
ru.DELFI.lt

На небе можно увидеть разные явления, некоторые очень необычные. Сые. Слышали ли вы что-либо о перламутровых облаках? Именно их в Норвегии, в Осло зафиксировала Рамуне из Литвы и поделилась фотографиями с читателями портала Delfi.

Первый раз она видела такие облака в 2020 году, а фотографии сделала позже.

Perlamturiniai debesys

В следующий раз она видела их в феврале 2023 г. Тогда удалось сделать снимки.

Perlamutriniai debesys

В декабре 2023 г. облака по цвету напоминали мыльные пузыри!

Perlamutriniai debesys

Самое необычное фото Рамуне сделала в ночь, когда светила полная луна, в минувший вторник.

Perlamutriniai debesys

Ледяные полярные стратосферные облака, также известные как перламутровые. Такие облака обычно образуются в высоких широтах в зимнее время, когда температуры в стратосфере падают значительно ниже точки замерзания. По своей форме они похожи на перистые облака. Эти облака переливаются разными цветами как бы подсвечиваясь изнутри.

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