Литовец возмущен: литовский паспорт и гражданство – недостаточная связь с Литвой для получения прав

Виталиюс ненадолго вернулся в Литву из Швеции, где живет 6 лет. Он там не только работает, но и декларировал место жительства. На зимние праздники он приехал в Литву. Здесь он планировал поменять также водительское удостоверение.

"Я заметил, что срок действия водительского удостоверения - всего два месяца, решил его поменять. Права мне нужны для работы", – сказал Виталиюс.

"Справку о здоровье я сделал еще весной в Литве, вот и решил поменять здесь права, но оказалось, что это непросто. Я здесь не декларировал место жительства, мне надо это сделать и прожить в Литве полгода, только тогда я здесь могу поменять права", – рассказал он.

Такой порядок действует в Литве – человек должен прожить здесь хотя бы 185 календарных дней.

"Но обычно у людей на это нет времени, поэтому для вернувшихся из ЕС на короткое время наиболее простой способ - доказать, что ты здесь работаешь или связан с Литвой личными связями", – сказал представитель Regitrа Альгимантас Тарабилда.