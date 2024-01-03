Литовец возмущен: литовский паспорт и гражданство – недостаточная связь с Литвой для получения прав

Виталиюс ненадолго вернулся в Литву из Швеции, где живет 6 лет. Он там не только работает, но и декларировал место жительства. На зимние праздники он приехал в Литву. Здесь он планировал поменять также водительское удостоверение.
"Я заметил, что срок действия водительского удостоверения - всего два месяца, решил его поменять. Права мне нужны для работы", – сказал Виталиюс.
"Справку о здоровье я сделал еще весной в Литве, вот и решил поменять здесь права, но оказалось, что это непросто. Я здесь не декларировал место жительства, мне надо это сделать и прожить в Литве полгода, только тогда я здесь могу поменять права", – рассказал он.
Такой порядок действует в Литве – человек должен прожить здесь хотя бы 185 календарных дней.
"Но обычно у людей на это нет времени, поэтому для вернувшихся из ЕС на короткое время наиболее простой способ - доказать, что ты здесь работаешь или связан с Литвой личными связями", – сказал представитель Regitrа Альгимантас Тарабилда.
"Мне говорят: возьмите свидетельство о браке, жену и приезжайте. Приезжаю, но и этого мало – мало свидетельства о браке, того, что жена живет в Литве. Говорят, "докажите, что вы живете в Литве. Что у вас с этой страной есть что-то общее". Я отвечаю - я гражданин Литвы, я получил здесь паспорт, он действительный. Потом должен был за 5 евро брать справку в центре реестра и два дня возить с собой жену", – сказал Виталиюс.
На вопрос, почему он хотел поменять права в Литве, а не в Швеции, где живет, он сказал, что получил права в Литве, поэтому и хотел поменять их на родине.
По его словам, в Швеции замена документов длиться еще дольше, поскольку шведы пошлют запрос в Литву, вот он и решил, что сделать все в Литве будет проще.
Кроме того, он сказал, что не хочет шведские права.
"А, может, я вернусь в Литву, тогда мне придется здесь ездить со шведскими правами и объяснять, почему они шведские", – объяснил мужчина.
"Страны ЕС признают права, выданные на территории ЕС. Это право граждан ЕС на свободное передвижение", – сказал Тарабилда.
"Мы хотим напомнить, что если права водителя выданы за границей, их обязательно надо возить с собой", – напомнила представитель Литовской полиции Йоруне Люткене.
Regitra отмечает, что нет повода для изменения и упрощения порядка.
Полиция напоминает, какая ответственность ждет водителей, у которых нет действующего водительского удостоверения - это штраф до 450 евро и лишение прав на 6-12 месяцев.