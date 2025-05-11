2025.05.11 07:01

Литовец не перестает удивлять: литовский триколор взвился над еще одной горной вершиной мира

 
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt
Mindaugas Šatkauskas
Mindaugas Šatkauskas
ФОТО: Asmeninis archyvas

Предприниматель, альпинист Миндаугас Шаткаускас в прошлом году поднялся на Эверест и с тех пор не перестает удивлять новыми победами. В начале апреля он поднялся на Аннапурну, а сейчас поднял литовский триколор на Макалу.

„Макалу – 8485 м.

9 мая 2025 года, 9:00 ч. по непальскому времени, вместе с Антониной Самойловой я поднялся на пятую по высоте вершину мира. И первый раз поднял над ней литовский триколор“, – порадовался он.

„Это была самая красивая панорама, которую довелось мне увидеть. Картина потрясающая: рядом Эверест и Лхоцзе, вдали – Шишабангма и множество других гор.

Погода была великолепной. На вершине мы были вчетвером – поэтому могли наслаждаться этим неповторимым мгновением. Провели там не меньше 40 минут“, – делился Миндаугас.

На Эверест он поднялся 22 мая 2024 года.

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