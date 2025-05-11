Литовец не перестает удивлять: литовский триколор взвился над еще одной горной вершиной мира

„Макалу – 8485 м.

9 мая 2025 года, 9:00 ч. по непальскому времени, вместе с Антониной Самойловой я поднялся на пятую по высоте вершину мира. И первый раз поднял над ней литовский триколор“, – порадовался он.

„Это была самая красивая панорама, которую довелось мне увидеть. Картина потрясающая: рядом Эверест и Лхоцзе, вдали – Шишабангма и множество других гор.

Погода была великолепной. На вершине мы были вчетвером – поэтому могли наслаждаться этим неповторимым мгновением. Провели там не меньше 40 минут“, – делился Миндаугас.