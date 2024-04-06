Литовец был потрясен – в гостиничном номере стояла вонь, была плесень и бегал таракан

Но не все там такое новое и красивое. В поисках дешевого жилья журналист портала приехал в район Манамы, который называется 308 Блок. Это не туристический район – в нем живут рабочие из бедных стран, которые снимают здесь дешевые квартиры и комнаты.
Среди домов есть и большая гостиница – самая дешевая гостиница во всем Бахрейне. Ночь для двоих здесь стоит 20 евро. Это почти бесплатно. Однако местные жители сразу предупредили, что не стоит надеяться на хорошие услуги.
В гостинице все украшено золотом, но мрачно и темно. Пахнет как в общественном туалете.
На ресепшене работники курили. Дым стоял столбом.
Журналист портала получил номер на 4 этаже. На ресепшене клиенту выдали ключ от комнаты и полотенце. Дали одно полотенце на двоих. Полотенце было влажным и в пятнах. По запаху можно понять, что его неоднократно использовали, оно пахло едой и жиром.
Комната была открыта. В ней работал телевизор. Было накурено… В коридоре стоит пепельница. Полы в номере мокрые – их либо только что вымыли, либо откуда-то течет вода.
В ванной - плесень, сама ванна грязная, в помещении летают мошки.
Стоят грязные стаканы, лежит грязный нож. На полу валяются волосы, пыль.
В шкафчике бела таракан.
Холодильник немытый.
Это официально самая грязная гостиница в мире. Настолько все неприятно, что ни до чего не хочется дотрагиваться.
Трудно себе представить, что находится под матрасом.
Как здесь ночевать?