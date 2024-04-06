Литовец был потрясен – в гостиничном номере стояла вонь, была плесень и бегал таракан

Но не все там такое новое и красивое. В поисках дешевого жилья журналист портала приехал в район Манамы, который называется 308 Блок. Это не туристический район – в нем живут рабочие из бедных стран, которые снимают здесь дешевые квартиры и комнаты.

Среди домов есть и большая гостиница – самая дешевая гостиница во всем Бахрейне. Ночь для двоих здесь стоит 20 евро. Это почти бесплатно. Однако местные жители сразу предупредили, что не стоит надеяться на хорошие услуги.

В гостинице все украшено золотом, но мрачно и темно. Пахнет как в общественном туалете.

На ресепшене работники курили. Дым стоял столбом.