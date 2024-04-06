Литовец был потрясен – в гостиничном номере стояла вонь, была плесень и бегал таракан

 
Ориюс Гасановас
Эма Милюнайте
ru.DELFI.lt
Бахрейн - не самая популярная среди туристов страна, но она постоянно хорошеет, особенно ее столица Манама. Каждый год сюда приезжает множество мигрантов из бедных стран Азии и Африки, которые привозят сюда свои семьи. Поэтому здесь постоянно идет стройка – на месте пустынь появляются жилые районы.

Но не все там такое новое и красивое. В поисках дешевого жилья журналист портала приехал в район Манамы, который называется 308 Блок. Это не туристический район – в нем живут рабочие из бедных стран, которые снимают здесь дешевые квартиры и комнаты.

Среди домов есть и большая гостиница – самая дешевая гостиница во всем Бахрейне. Ночь для двоих здесь стоит 20 евро. Это почти бесплатно. Однако местные жители сразу предупредили, что не стоит надеяться на хорошие услуги.

В гостинице все украшено золотом, но мрачно и темно. Пахнет как в общественном туалете.

На ресепшене работники курили. Дым стоял столбом.

Журналист портала получил номер на 4 этаже. На ресепшене клиенту выдали ключ от комнаты и полотенце. Дали одно полотенце на двоих. Полотенце было влажным и в пятнах. По запаху можно понять, что его неоднократно использовали, оно пахло едой и жиром.

Комната была открыта. В ней работал телевизор. Было накурено… В коридоре стоит пепельница. Полы в номере мокрые – их либо только что вымыли, либо откуда-то течет вода.

В ванной - плесень, сама ванна грязная, в помещении летают мошки.

Стоят грязные стаканы, лежит грязный нож. На полу валяются волосы, пыль.

В шкафчике бела таракан.

Холодильник немытый.

Это официально самая грязная гостиница в мире. Настолько все неприятно, что ни до чего не хочется дотрагиваться.

Трудно себе представить, что находится под матрасом.

Как здесь ночевать?

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