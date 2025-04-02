Литовцы щедро жертвуют семьям погибших в Пабраде американских военных

Погибшие - не литовцы, но жители Литвы остро переживают трагедию.
„Очень жаль, жаль, такая страшная смерть. Приехали, а уедет прах очень жаль. Не свой человек, но ведь они приехали нас защищать“, – сказала одна женщина.
В Америке остались жены и дети погибших.
„Это человеческое несчастье, не политическое или военное несчастье“, – сказал вильнюсец.
Жителей потрясли события этой недели, они несли цветы и свечи к посольству США.
Напомним, что четверо военных пропали на полигоне в Пабраде 25 марта.
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