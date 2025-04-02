2025.04.02 07:00

Литовцы щедро жертвуют семьям погибших в Пабраде американских военных

 
ru.DELFI.lt
Žuvusių JAV karių pagerbimas prie JAV ambasados Vilniuje
Žuvusių JAV karių pagerbimas prie JAV ambasados Vilniuje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Жители Литвы почтили память погибших в Пабраде американских военных. Около посольства США в Вильнюсе горели свечи, люди приносили цветы. Пришедшие сказали, что их потрясла гибель молодых военных. Литва собирает помощь для семей погибших – уже пожертвовано больше 100 000 евро.

Погибшие - не литовцы, но жители Литвы остро переживают трагедию.

„Очень жаль, жаль, такая страшная смерть. Приехали, а уедет прах очень жаль. Не свой человек, но ведь они приехали нас защищать“, – сказала одна женщина.

В Америке остались жены и дети погибших.

„Это человеческое несчастье, не политическое или военное несчастье“, – сказал вильнюсец.

Жителей потрясли события этой недели, они несли цветы и свечи к посольству США.

Напомним, что четверо военных пропали на полигоне в Пабраде 25 марта.

Подробности в сюжете LNK:

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