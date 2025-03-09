2025.03.09 12:41

Литовцы не согласны со статистикой: они не считают нашу страну самой безопасной в Европе

 
ru.DELFI.lt
Vilnius
Vilnius
ФОТО: Darjus Urbanovic | Shutterstock

Государственное агентство данных сообщило, что, в 2023 году по данным статистического управления Европейского союза Евростат, в Литве лишь 2,7% жителей сообщили о совершении преступления в своем районе, что является одним из самых низких показателей во всем Европейском союзе. Литва занимает лидирующие позиции вместе с Хорватией (1,4%) и Польшей (2,8%). Однако жители Вильнюса не согласны с этими данными и не считают Литву самой безопасной страной в Европе.

Почти 56 % опрошенных (618 жителей) не считают Литву самой безопасной страной в Европе. Еще 21% (234 голоса) не ответили ни „да“, ни „нет“.

„Может быть, безопаснее, чем в Лондоне, но я не думаю, что это самое безопасное место во всей Европе, плюс посмотрите, какие у нас соседи. Так как можем быть самыми безопасными, никакой логики“, — пишут в своих комментариях читатели.

„Уровень убийств в 5 раз на 100 000 человек больше, чем в Норвегии, но поскольку соседи об этом не сообщают, здесь безопаснее. Железная логика“, — пишут жители.

„Люди боятся сообщать, потому что другие будут жаловаться. Потому что полиция просто заботится о своих“, — думают читатели.

Еще 20 % (225 голосов) респондентов заявили, что согласны с утверждением, что жить в Литве безопасно и даже, что это самое безопасное место во всей Европе. Остальные 3 % (37 голосов) не имели мнения по данному вопросу.

Опрос MadeinVilnius.lt проводился с понедельника 3 марта по пятницу 7 марта. В опросе приняли участие 1114 жителей.

Литва признана самой безопасной страной в Европе по уровню преступности. Социолог оценил основные факторы, которые привели к этому, и отметил, что есть признаки того, что мы движемся к государству всеобщего благосостояния.

Социолог Гедиминас Меркис отметил, что на это повлияла социальная структура населения, а также тот факт, что в нашей стране проживает много пожилых людей.

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