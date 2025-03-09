Литовцы не согласны со статистикой: они не считают нашу страну самой безопасной в Европе

Почти 56 % опрошенных (618 жителей) не считают Литву самой безопасной страной в Европе. Еще 21% (234 голоса) не ответили ни „да“, ни „нет“.

„Может быть, безопаснее, чем в Лондоне, но я не думаю, что это самое безопасное место во всей Европе, плюс посмотрите, какие у нас соседи. Так как можем быть самыми безопасными, никакой логики“, — пишут в своих комментариях читатели.

„Уровень убийств в 5 раз на 100 000 человек больше, чем в Норвегии, но поскольку соседи об этом не сообщают, здесь безопаснее. Железная логика“, — пишут жители.

„Люди боятся сообщать, потому что другие будут жаловаться. Потому что полиция просто заботится о своих“, — думают читатели.