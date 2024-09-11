Литовцы чаще всего превышают скорость среди водителей стран Балтии

Эстонцы находятся на втором месте, отставая на 2 проц., а реже всего скорость превышают латвийцы. Такие лица составляют 67 проц.

Хотя доля превышающих скорость эстонцев мало чем отличается от доли литовцев, согласно исследованию, они водят машину более ответственно. 84 проц. эстонцев указали, что превышают скорость не более чем на 10 км/ч, тогда как 34 проц. литовцев и 37 проц. латвийцев признали, что превышают скорость и на 20 км/ч.

Результаты исследования показывают, что хотя литовцы и склонны ездить быстрее, почти половина из них ни разу в жизни не получала штрафа за это правонарушение. Тогда как каждый десятый эстонец указал, что получал штраф за превышение скорости более 3 раз.