Литовцы больше всего доверяют полиции, армии и президенту

С 25 января по 8 февраля текущего года по заказу ELTA компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai опрашивала жителей Литвы на предмет доверия различным институтам страны.
Согласно результатам, большая часть респондентов продолжает наиболее благосклонно оценивать полицию, Литовскую армию и институт президента.
Больше всего жителей с доверием относятся к деятельности полиции страны. Этому институту склонны доверять 71 проц. опрошенных, 25 проц. утверждают, что не доверяют, а остальные 4 проц. ответили, что у них нет мнения о полиции.
На втором месте в таблице – армия, опустившаяся с первого места на второе. Ей доверяют 69 проц., не доверяют 24 проц., а у 7 проц. не было мнения.
Третье место занимает институт президента. Ему доверяют 66 проц. респондентов, не доверяют 24 проц., а у 5 проц. опрошенных не было мнения.
Незначительно от Офиса президента отстает Церковь. Ей доверяют 64 проц., не доверяют 27 проц., у 9 проц. не было мнения.
Более половины жителей доверяют Фонду государственного социального страхования (Содра) и самоуправлениям. Этим институтам доверяют 57 и 56 проц. соответственно, не доверяют – 34 и 35 проц.
Последние места в рейтинговой таблице занимают СМИ, возглавляемое премьером Гинтаутасом Палуцкасом правительство, суды и Сейм, которые общественность оценивает скорее отрицательно.
По данным опроса, СМИ, которые располагаются на седьмом месте, не доверяют 48 проц. жителей, положительно о них отзываются 46 проц. респондентов.
Кабинету министров доверяют 42 проц. опрошенных, а половина склонна оценивать институт скептически. Столько же (50 проц.) жителей склонны не доверять судам (доверяют 39 проц.).
Меньше всего жители доверяют Сейму. Парламенту страны доверяют 29 проц., не доверяют – 63 проц. опрошенных.
25 января – 8 февраля текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 019 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 114 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.
Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.