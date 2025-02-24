Литовцы больше всего доверяют полиции, армии и президенту

С 25 января по 8 февраля текущего года по заказу ELTA компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai опрашивала жителей Литвы на предмет доверия различным институтам страны.

Согласно результатам, большая часть респондентов продолжает наиболее благосклонно оценивать полицию, Литовскую армию и институт президента.

Больше всего жителей с доверием относятся к деятельности полиции страны. Этому институту склонны доверять 71 проц. опрошенных, 25 проц. утверждают, что не доверяют, а остальные 4 проц. ответили, что у них нет мнения о полиции.