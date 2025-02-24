2025.02.24 11:49

Литовцы больше всего доверяют полиции, армии и президенту

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Policijos reidas
Policijos reidas
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

По данным новейшего опроса, за последние два месяца незначительно – на 4 проц. пункта – возросло доверие жителей к правительству. Количество доверяющих Литовской армии, институту президента и СМИ сократилось на 3 проц. пункта.

С 25 января по 8 февраля текущего года по заказу ELTA компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai опрашивала жителей Литвы на предмет доверия различным институтам страны.

Согласно результатам, большая часть респондентов продолжает наиболее благосклонно оценивать полицию, Литовскую армию и институт президента.

Больше всего жителей с доверием относятся к деятельности полиции страны. Этому институту склонны доверять 71 проц. опрошенных, 25 проц. утверждают, что не доверяют, а остальные 4 проц. ответили, что у них нет мнения о полиции.

На втором месте в таблице – армия, опустившаяся с первого места на второе. Ей доверяют 69 проц., не доверяют 24 проц., а у 7 проц. не было мнения.

Третье место занимает институт президента. Ему доверяют 66 проц. респондентов, не доверяют 24 проц., а у 5 проц. опрошенных не было мнения.

Незначительно от Офиса президента отстает Церковь. Ей доверяют 64 проц., не доверяют 27 проц., у 9 проц. не было мнения.

Более половины жителей доверяют Фонду государственного социального страхования (Содра) и самоуправлениям. Этим институтам доверяют 57 и 56 проц. соответственно, не доверяют – 34 и 35 проц.

Последние места в рейтинговой таблице занимают СМИ, возглавляемое премьером Гинтаутасом Палуцкасом правительство, суды и Сейм, которые общественность оценивает скорее отрицательно.

По данным опроса, СМИ, которые располагаются на седьмом месте, не доверяют 48 проц. жителей, положительно о них отзываются 46 проц. респондентов.

Кабинету министров доверяют 42 проц. опрошенных, а половина склонна оценивать институт скептически. Столько же (50 проц.) жителей склонны не доверять судам (доверяют 39 проц.).

Меньше всего жители доверяют Сейму. Парламенту страны доверяют 29 проц., не доверяют – 63 проц. опрошенных.

25 января – 8 февраля текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 019 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 114 пунктах выборки.

Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.

Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии