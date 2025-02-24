Литовцев веселит трагикомическая ситуация в Дубае: россиянки пытаются бесплатно получить роскошные вещи

„Добрый день, я только хотела похвалить вашу шаль“, „Извините, надеюсь, не помешаю. У вас очень красивая сумочка, может, скажете, где вы ее купили?“, „Добрый день, от вас так чудесно пахнет, какой это запах?“, – такие комплименты слышатся от россиянок повсюду в Дубае. Только вот с подарками все сложнее. Местные дамы просто благодарят их и проходят мимо.

Это явление заметили и живущие и отдыхающие в Дубае литовцы. Правда, не все понимают, что это значит, почему россиянки так странно себя ведут, почему они такие внимательные и навязчивые. Журналист портала спросил у нескольких местных литовцев, действительно ли за комплимент можно получить какой-то подарок? Услышав этот вопрос, люди подумали, что это такая шутка, и поверить не могли, что кто-то принимает такие советы за чистую монету.