Литовцев веселит трагикомическая ситуация в Дубае: россиянки пытаются бесплатно получить роскошные вещи

После того как Россия напала на Украину, перед россиянами закрыли двери Европа, Канада и США. Раньше россияне ездили на отдых в Испанию, Италию, Грецию, а сейчас перебрались в Таиланд, Турцию, Грузию и ОАЭ.
Дубай вообще превратился в „русский“ город – россияне повсюду! Они здесь не только отдыхают, но также живут и работают. Журналист портала за 10 дней сменил четыре гостиницы. В трех из них работал минимум один россиянин. Это о многом говорит.
Россияне стали массово покупать жилье в Дубае. За последние три года здесь стало больше российского бизнеса – кафе, ресторанов, магазинов, агентств по продаже недвижимости, салонов красоты.
Появились здесь и российские инфлюэнсеры. Они рассказывают, что должны знать живущие здесь россияне, где есть, куда ходить за покупками, где загорать и покупать дома – такими советами они делятся.
Над некоторыми „советчиками“ можно вдоволь посмеяться. Например, есть девушка, которая учить своих соотечественников хорошим, „дубайским“ манерам, и рассказывает, как привлечь внимание шейхов. Это советы для тех, кто хочет выйти замуж за шейха.
„Не показывайте, что вы хотите замуж, делайте вид, что вы неприступны, постоянно, словно невзначай, рассказывайте, что пользуетесь мужским вниманием, чтобы он думал, что вас жаждут все“, – вот один из советов.
Ее благодарят за действенные комментарии.
В анкете одной девушки можно найти видео, в котором она делится своими мыслями о войне в Украине.
„В Дубае эта тема никого не волнует, местные не понимают, кто и за что воюет, будьте спокойны“, – говорит она. На другом видео она предлагает россиянам в Дубае выдавать себя за украинцев, чтобы их пожалели и дали скидку. Автор подчеркнула, что не раз пробовала, и этот способ действует.
Однако особенно удивила анкета Eto Dubai, detka, в которой сказано, что это канал о жизни взрослых в Дубае. В анкете 695 разных видео с советами, без которых, якобы, в Дубае жить невозможно
В одном из видео девушка рассказала россиянам, как скромно живущие здесь их соотечественницы могут бесплатно получить бесплатно роскошные сумочки и украшения.
„Надо хвалить стиль местных женщин, одежду на них, их аксессуары. Им это нравится, за комплименты они могут отдать вам вещь, которую вы похвалили“, – уверяет она.
Этим советом стали делиться. чем все закончилось? По дубайским торговым центрам и магазинам мечутся россиянки, они поджидают местных женщин и девушек и осыпают их комплиментами, в надежде на подарок.
„Добрый день, я только хотела похвалить вашу шаль“, „Извините, надеюсь, не помешаю. У вас очень красивая сумочка, может, скажете, где вы ее купили?“, „Добрый день, от вас так чудесно пахнет, какой это запах?“, – такие комплименты слышатся от россиянок повсюду в Дубае. Только вот с подарками все сложнее. Местные дамы просто благодарят их и проходят мимо.
Это явление заметили и живущие и отдыхающие в Дубае литовцы. Правда, не все понимают, что это значит, почему россиянки так странно себя ведут, почему они такие внимательные и навязчивые. Журналист портала спросил у нескольких местных литовцев, действительно ли за комплимент можно получить какой-то подарок? Услышав этот вопрос, люди подумали, что это такая шутка, и поверить не могли, что кто-то принимает такие советы за чистую монету.
„Это глупость, кто-то выдумал, чтобы привлечь внимание, распространил слухи. Я не думаю, что такое реально“, – сказал литовец, живущий в Абу-Даби.
Он считает, что такая схема может сработать лишь в исключительных случаях, а вероятность не больше вероятности выигрыша в лотерею.
Литовцы, которые знают местную культуру, сказали, что местные жители любят дарить дорогие и хорошие подарки, но делают это в своем кругу, среди людей, которых знают. Например, дарят свои ношенные ботинки и одежду, аксессуары людям, которые на них работают: водителям, служанкам, няням, тренерам, поварам. Делают хорошие подарки друзьям.
„Они не скряги, это факт. Но я не представляю, как может женщина на улице после комплимента снять с плеча сумочку с вещами и кому-то подарить. Это было бы странным“, – прокомментировали они.
Правда, россиянки уверяют, что это работает и подарки они получают.
„Стоит попробовать, это особенно хорошо действует в торговых центрах Dubai Mall и Mall of Emirates“, – пишет одна из них.
Именно в этих торговых центрах журналист портала видел россиянок, делающих комплименты. Они стоят, делая вид, что кого-то ждут, а, увидев „жертву“, как бы случайно идут в ее сторону. При встрече слышится тирада красивых слов. Ведь стоит постараться ради сумочки или блестящего украшения.