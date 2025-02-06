Litgrid: в январе больше всего электроэнергии сгенерировали ветряные электростанции

По словам руководителя отдела развития рынка Litgrid Айсте Красаускене, стабильность январский цен на электроэнергию в основном обусловлена сокращением потребления электроэнергии из-за довольно теплой погоды, большой ветровой генерацией в Литве и увеличением производства электроэнергии гидроэлектростанциями в Латвии.
„Январь был достаточно теплым, что привело к снижению спроса на электроэнергию и к стабильности цен. В начале января прошлого года из-за морозов и недоступности электросоединений цена на электроэнергию в некоторые часы вырастала почти до 1500 евро/МВтч. И несмотря на очередное повреждение соединения EstLink 2 между Финляндией и Эстонией в этом году, снизившийся спрос на электроэнергию и повышенные установленные мощности ветряных электростанций привели к тому, что в этом году не было рекордных цен. (...)
Ветряные электростанции внесли значительный вклад в стабильность цен на электроэнергию в январе. За год мощность ветряных электростанций Литвы выросла примерно с 1300 до 1850 МВт. В результате они обеспечивают возрастающую долю спроса и снижают зависимость от импорта. Ветреный январь и более высокая генерация теплоэлектростанциями привели к тому, что в Литве было произведено целых 75 проц. объема потребления электроэнергии. А 1 и 4 января местное производство превысило потребление в стране“, – сообщает А. Красаускене в пресс-релизе.
По данным Litgrid, в рассматриваемый период средняя стоимость электроэнергии в ценовой зоне Литвы составляла 89,3 евро/МВтч, а в аналогичный период в 2023 и 2024 годах она составляла соответственно 103,1 и 117,5 евро/МВтч.
Потребление электроэнергии в Литве в прошлом месяце, по предварительным оценкам, составило 1141 ГВтч. По сравнению с декабрем среднемесячное потребление электроэнергии сократилось на 1 проц.
Всего за январь в Литве было произведено на 9 проц. больше электроэнергии, чем в позапрошлом месяце, когда выработка составила 781 ГВтч. Местные электростанции обеспечили 75 проц. потребления электроэнергии в стране.
Больше всего электроэнергии в январе выработали ветряные электростанции – около 51 проц. общего объема производства в Литве. Несмотря на это, по сравнению с декабрем, ветровая генерация сократилась на 3 проц. Между тем, производство солнечными электростанциями выросло на 51 проц., гидроэлектростанциями — на 6 проц., а производство теплоэлектростанциями, подключенными к сети электропередачи, выросло на 35 проц. Генерация другими электростанциями составила 58 ГВтч.