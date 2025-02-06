Litgrid: в январе больше всего электроэнергии сгенерировали ветряные электростанции

„Январь был достаточно теплым, что привело к снижению спроса на электроэнергию и к стабильности цен. В начале января прошлого года из-за морозов и недоступности электросоединений цена на электроэнергию в некоторые часы вырастала почти до 1500 евро/МВтч. И несмотря на очередное повреждение соединения EstLink 2 между Финляндией и Эстонией в этом году, снизившийся спрос на электроэнергию и повышенные установленные мощности ветряных электростанций привели к тому, что в этом году не было рекордных цен. (...)