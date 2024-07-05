Лисички в Литве скупают по такой низкой цене, что сдавать их невыгодно

Он сказал, что в скупку грибов приносят немного. На вопрос, может людям невыгодно их сдавать, если они могут продать грибы по 8-12 евро за кг, Варанавичюс ответил, что совсем не значит, что кто-то эти грибы покупает.

„Я уже несколько лет говорю об этом – в Литве немногие люди едят грибы. У нас простые традиции. Для большинства это отдых - наберут для себя грибов, и все. Второй момент, людей стало меньше, как тех, кто ходит в лес, так и тех, кто сдает грибы… Ведь потом грибы надо подготовить к приготовлению, почистить, вымыть, отварить“, – сказал Варанавичюс.