Лиса ждала вильнюсца у его машины: специалисты рассказали, что нельзя делать, если вы ее встретили

Людей не избегают

На самом деле, в городе или даже во дворе все чаще можно встретить диких животных, в том числе и лисиц.

В сентябре литовская таможня сообщила, что по вечерам на дорожный пост Шальчининкай заходит лиса.

В августе Дануте из Плунге рассказала, что молодая лиса пришла во двор, посетила теплицу и однажды даже попыталась последовать за ней в дом. Женщина испугалась, что дикое животное действует слишком смело.

Сами вильнюсцы не раз говорили, что видели в городе или в его окрестностях лисиц и даже их детенышей.

Приходят за едой