Лиса ждала вильнюсца у его машины: специалисты рассказали, что нельзя делать, если вы ее встретили

Людей не избегают
На самом деле, в городе или даже во дворе все чаще можно встретить диких животных, в том числе и лисиц.
В сентябре литовская таможня сообщила, что по вечерам на дорожный пост Шальчининкай заходит лиса.
В августе Дануте из Плунге рассказала, что молодая лиса пришла во двор, посетила теплицу и однажды даже попыталась последовать за ней в дом. Женщина испугалась, что дикое животное действует слишком смело.
Сами вильнюсцы не раз говорили, что видели в городе или в его окрестностях лисиц и даже их детенышей.
Приходят за едой
Натуралист Дейвидас Макавичюс поясняет, что в городе лисы попадаются всё чаще, тогда как за границей они обычно живут рядом с людьми. „Жители часто оставляют на улице еду для собак и кошек. Лисицам проще ее подобрать, чем поймать настоящую добычу“, — уверяет натуралист и говорит, что дикие животные тоже посещают мусорные баки и могут порвать оставленные возле них мешки для мусора, поэтому следует соблюдать правила.
„Когда детеныши растут в городской среде, они могут посещать чужие дворы, будучи взрослыми, потому что для них это нормально. Контакта следует избегать, пищу нельзя оставлять. Вы можете установить свет с датчиками движения, хлопать в ладоши, когда их увидите, или иным образом пугать животное. Не следует выпускать собак и кошек, когда рядом находятся дикие животные, потому что они могут заразиться различными заболеваниями или пострадать иным образом“, - пояснил Д. Макавичюс.
Животные могут болеть
„Обычно, если хищник идет на человека, то, скорее всего, он бешеный, потому что стал агрессивным или у него чесотка. Все это легко понять по внешнему виду и поведению животного“, - рассказал собеседник. Правда, диких животных в Литве прививают от бешенства, подбрасывая приманку с вакциной.
По данным Государственной продовольственной и ветеринарной службы Литвы, вакцинация диких животных проводится в нашей стране с 2006 года, поэтому случаи этого заболевания практически не встречаются. Однако вероятность его сохраняется, поскольку бешенство распространено в соседних странах.
Предлагают оценивать ситуацию
Департамент окружающей среды заявляет, что городская дикая природа и птицы являются естественным явлением, возникшим в результате развития городов и изменений среды обитания.
„Самое главное - понять, что не нужно спасать диких животных или их детенышей, например, если животное придет на жилую или огороженную территорию, оно обязательно найдет способ покинуть ее. Только не предпринимайте никаких действий, которые могут вызвать у животного стресс, то есть подходить к нему, загнать в угол, взять на руки или погладить“, - посоветовали специалисты.
Предлагают некоторое время понаблюдать за животным и убедиться, что оно здорово и не ищет помощи, и только в случае, если животное ранено, звонить по номеру 112.