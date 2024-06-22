Лица Висагинаса: город уже не спутник АЭС, но продолжает сам притягивать людей

Максим после того, как ему исполнилось восемнадцать лет, уехал из Висагинаса, оказался в Дании, стал учителем истории и социальных наук. Успел поработать в качестве волонтера даже в Африке, а в родной город Висагинас вернулся несколько лет назад. Сейчас он работает с проектами, направленными на молодежь. По словам Максима, его решение вернуться в родной город стало для многих неожиданностью.
"В Дании хорошо жить, там можно было бы остаться и наверняка было бы достаточно комфортно, но у датчан есть и экономические и человеческие ресурсы делать перемены самим, а в Литве и в особенности в Висагинасе этих рук не хватает, поэтому я чувствую, что могу здесь быть полезным. Я надеюсь, что благодаря тому, что мы делаем для страны и города, люди будут смотреть и на Висагинас и на Литву в целом как на место где можно хорошо жить и если уж и довелось уехать, то будут стремиться сюда вернуться“, – объясняет Максим.
В школе "Жибурис" учатся дети из самых разных семей – и тех, в которых родной язык русский, и тех, в которых говорят на литовском. Школа и ее воспитанники регулярно занимают высокие места в рейтингах по образованию.
"Мы уделяем очень много внимания изучению литовского языка. С самого первого класса дети получают возможность учить государственный язык в подгруппах. У каждого педагога есть дополнительные часы для консультаций и, если учеба языка ребенку дается тяжело, ученик может обратиться к учителю и получить консультацию. Для изучения литовского языка мы выделили часть часов и из пула часов для неформального образования. В начальных классах у каждого педагога есть возможность на эту цель выделить два часа. Немного меньше часов для изучения литовского у нас, начиная с пятого до десятого классов, но и там ученики учатся в подгруппах, у каждого педагога есть час для консультаций. Поэтому у учителей есть возможность уделить своим воспитанникам больше внимания во время каждого урока", – рассказывает Аста Баурайте, директор школы "Жибурис".
Айсте Снечкувене, врач-гастроэнтеролог и заведующая детским отделением больницы, в Висагинас приехала восемь лет назад из Каунаса. Она ожидает, что реформа здравоохранения поможет сохранить детское отделение и улучшить медицинские услуги.
"У меня есть очень большая надежда, что в больнице в Висагинасе сохранится детское отделение, а если оно сохранится здесь, то сохранится и в Зарасай и в Игналине. Мое самое большое ожидание от реформы системы здравоохранения, это то, чтобы эта реформа была во-первых благосклонной к каждому пациенту, без разницы на то, какой у больных возраст и, во-вторых, чтобы помощь пациентам была действительно молниеносной", – делится с нами своими ожиданиями Айсте.
Католический храм имени святого Павла, в Висагинасе высится недалеко Висагинского озера. Службы в храме ведутся на русском, литовском и польском языках. Раймундас Юролайтис, приходской священник, сам из Шальчининкай, работал в Польше и Италии, после вернулся в Литву, в Висагинас.
"Когда я приехал сюда, я узнал, что здесь две православные церкви… ну и хорошо, с батюшками мы встречаемся, дружим, разговариваем. Я не вижу каких-то трудностей в этом. Конечно, в семьях есть и католики и православные, получается такой микс что даже сами люди потом не понимают, как, где, куда вести ребенка в католический или православный храм", – признает Юролайтис.
Душа и сердце Висагинаса – это люди, озеро и лес. Так считает Вали Салимжанов. Его жизнь неразрывно связана с историей города, точно также изобилует неожиданными поворотами судьбы. Вали родился на Камчатке, рос в Одессе, жил в Узбекистане, в Пятигорске и Кисловодске но по его словам, его сердце завоевал только Висагинас, в котором он когда-то основал и лодочную станцию и хор, клубы, вел музыкальные вечера.
"Я приехал сюда, и когда я только сошел с поезда, был ошеломлен и раздавлен этой красотой. Я понял, что это благословенное место. У здешнего леса и озера есть волшебная красота, ими невозможно не восхищаться", – убежден Салимжанов Вали Ахатович.
Висагинас сегодня – это в том числе и город, в который инвестирует бизнес. Мы побывали на заводе крупной компании по производству мебели и фурнитуры. Особенность этого завода – автоматизация, большую часть работ, требующих физических усилий, здесь выполняют автоматы и роботы.
"На фабрику я пришел работать десять лет назад. Искал что-то для себя новое, рядом с домом, потому что я живу в Висагинасе. Начал с позиции простого рабочего и постепенно шаг за шагом поднялся по карьерной лестнице. Работать здесь мне нравится, нет такого чувства, что поднимаешься на работу неохотно", – подмечает мастер Артурас Петкевич.
Наш последний собеседник – мэр города Эрландас Галагуз. Когда-то он работал на атомной станции, был инженером по управлению реактором на блоке Игналинской АЭС, потом главным инженером Службы управления проектами вывода станции из эксплуатации. Сегодня Галагуз занимает пост мэра Висагинаса и отвечает за развитием города и благосостояние его горожан.
"Мы ожидаем развития города именно в области промышленности, но по моему мнению, чтобы этого достичь, нам нужно очень много инвестировать в просвещение, в школы, в детские сады и не забывать про сферу культуры. И это у нас получается, хотя, быть может, и медленнее, чем бы хотелось, но все-таки получается. Видно, что получается создать условия для того, чтобы живущие здесь жители получали максимальное количество культурных мероприятий, как в больших городах. Постепенно начало увеличиваться количество городских жителей, не в последнюю очередь потому, что люди подмечают хорошее качество жизни в городе, а дети в городских школах могут получать образование по новейшим методикам", – подводит итоги Эрландас Галагуз, мэр Висагинаса.