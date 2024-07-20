Летом Содра особенно тщательно наблюдает за больными

— Обычно мы узнаем это из жалоб, например, от соседей, работодателей или других людей из окружения, которые видят и подозревают, что, возможно, человек неправильно использует это время.

— Как Содра узнает о том, что такие пациенты развлекаются или отдыхают?

— Существуют установленные правила нетрудоспособного периода. С ними врач также знакомит больного. Не разрешается развлекаться, участвовать в общественных мероприятиях, работать, учиться контактным способом, употреблять одурманивающие вещества, алкоголь. Вообще говоря, мы не должны вести себя таким образом, чтобы ухудшать свое здоровье или создавать для себя какой-то риск.

Более подробно о том, как Содра ловит таких умников и что им грозит, комментирует представитель Содры Малгожата Козич.

— Есть случаи злоупотреблений, но масштабы не очень большие. Например, людей, выезжающих за границу, просят вернуть пособие по болезни. Постоянно в качестве профилактики напоминаем, что если вы уже заболели, то лучше переболеть.

— Считаете ли вы это проблемой? Как часто люди злоупотребляют больничными?

— Чаще всего такого человека приглашают на врачебную консультативную комиссию, которая определяет, действительно ли он болен и нужно ли продлевать ему нетрудоспособность. Но опять же статистика такова, что около 70 % человек, приглашенных на эту комиссию, выздоравливают еще до ее посещения и справка о нетрудоспособности уже закрыта.

— Что предпринимается, если Содра получит сигналы о том, что человек пока не работает уехал, например, полежать на пляже?

— Если человек едет в Шенгенскую зону, никто нигде не проверяет его документы, не садится в самолет, не выкладывает фотографии в соцсети. Таким образом, воспользовавшись бюллетенем, он получает деньги от государства и экономит свой отпуск. Может быть, это хороший план?

— Это вопрос совести. Передвижение внутри Шенгенской зоны может контролироваться не так жестко, как за пределами Шенгенской зоны. Кроме того, ни Содра, ни какое-либо другое учреждение не может ограничивать передвижение людей. Но часто случается, что люди сами выдают себя, а потом им приходится возвращать пособие по болезни.

— Какие наказания предусмотрены и какое влияние это окажет на будущие вопросы с нетрудоспособностью?