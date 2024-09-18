Лето не уходит: синоптики рассказали, когда возможны перемены

Литва будет находиться под влиянием антициклона. Осадков не ожидается. Небо будет ясным.

Температура будет летней. Во многих районах воздух прогреется до 22–26 градусов тепла, местами до 27 градусов выше люди.

В ночь на четверг также без осадков. Небо будет ясным, местами появится туман. Ночью будет 8–13, на Куршской косе 14–16 градусов тепла.

В четверг днем без дождя, будет 21–26 градусов тепла.