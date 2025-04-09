Лето наступит раньше срока: после неприятной погоды придет необычное тепло

„Погода пока нас радовать не будет, поскольку система холодных циклонов все не успокаивается. В среду придет еще один холодный циклон, поэтому ожидаются осадки, во многих районах обильные.
Днем снова усилится ветер. По-прежнему будет холодно. В среду днем ненадолго местами немного потеплеет, поэтому днем будет идти в основном дождь.
Но в четверг снова ударят морозы, прогнозируют гололед и снег. В пятницу придет еще один циклон, усилится ветер, снова прогнозируют обильные осадки.
В субботу уже будет спокойнее, осадки еще возможны, но их будет немного. Ночь будет холодной, однако днем уже потеплеет. С воскресенья станет еще теплее, осадков будет немного. Следующая неделя начнется почти с летней погоды. Вероятность осадков невелика“.
В среду днем поднимется ветер, ожидаются осадки будет 5-7°C, на северо-востоке всего 2-4°C тепла.
В четверг небольшой снег, днем осадки прогнозируют на востоке страны. Ночью и утром гололед. Ожидается северный порывистый ветер. Ночью 2-5°C мороза, у моря от 0 до 2°C, днем 3-6°C тепла.
В пятницу утром снег выпадет на западе страны, у моря мокрый снег, днем осадки распространятся на другие районы страны, днем будет идти мокрый снег и дождь. Будет ветрено. Ночью 1-5°C мороза, у моря 1-3°C тепла, днем 6-11°C, на востоке от 0 до 5°C тепла.
В субботу ночью небольшие осадки на юго-востоке и на востоке страны, позже без особых осадков. Ветер. Ночью 2-6°C мороза, у моря от 0 до 3°C тепла, днем 9-13°C тепла, на востоке и у моря 6-8°C тепла.
В воскресенье без особых осадков. Ветер. Ночью 1-6°C, прохладнее будет на востоке, днем 13-16°C, у моря 8-12°C тепла.
В понедельник без особых осадков. Ночью 5-9°C, днем 17-22°C, у моря 12-16°C тепла.
Во вторник ночью без особых осадков, днем местами небольшие дожди, возможны грозы. Ночью 6-11°C, днем 19-23°C, на западе 12-17°C тепла.
В среду без особых осадков. Ночью 7-12°C, днем 15-20°C, у моря 9-13°C тепла.