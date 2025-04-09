Лето наступит раньше срока: после неприятной погоды придет необычное тепло

„Погода пока нас радовать не будет, поскольку система холодных циклонов все не успокаивается. В среду придет еще один холодный циклон, поэтому ожидаются осадки, во многих районах обильные.

Днем снова усилится ветер. По-прежнему будет холодно. В среду днем ненадолго местами немного потеплеет, поэтому днем будет идти в основном дождь.

Но в четверг снова ударят морозы, прогнозируют гололед и снег. В пятницу придет еще один циклон, усилится ветер, снова прогнозируют обильные осадки.