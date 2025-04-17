2025.04.17 07:14

Летняя жара придет ненадолго: синоптики рассказали, когда начнутся перемены

 
ru.DELFI.lt
Neries pakrantėje besiilsintys vilniečiai
Neries pakrantėje besiilsintys vilniečiai
ФОТО: DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

В четверг в Литве прогнозируют солнечную и теплую погоду. Воздух прогреется до 21-26 градусов, прохладнее будет только у моря.

В ночь на пятницу без дождя. Будет 9-14 градусов тепла. В пятницу днем также без осадков, днем воздух прогреется до 23-28 градусов тепла. На западе будет 18-22 градусов.

С наступлением выходных снова придут небольшие дожди, чаще всего осадки ожидаются на западе страны, там же прогнозируют грозы. Ночью будет 10-15, а днем 21-26 градусов тепла, на западе снова будет прохладнее.

В воскресенье погода будет такой же, как в субботу, только будет уже немного прохладнее.

В начале следующей недели местами пройдут небольшие дожди, ночью будет 5-10, а днем 17-22 градуса тепла.

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