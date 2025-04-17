Летняя жара придет ненадолго: синоптики рассказали, когда начнутся перемены

В ночь на пятницу без дождя. Будет 9-14 градусов тепла. В пятницу днем также без осадков, днем воздух прогреется до 23-28 градусов тепла. На западе будет 18-22 градусов.

С наступлением выходных снова придут небольшие дожди, чаще всего осадки ожидаются на западе страны, там же прогнозируют грозы. Ночью будет 10-15, а днем 21-26 градусов тепла, на западе снова будет прохладнее.

В воскресенье погода будет такой же, как в субботу, только будет уже немного прохладнее.