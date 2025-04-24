Летние природные сюрпризы закончились: что ожидает в выходные

Однако, по словам синоптиков, в четверг циклонная система там все еще будет закрыта облаками от атмосферного фронта, одни из которых будут более обильными, другие менее обильными, а в некоторых местах пройдут снова. „Вот тогда и закончится влажный период, то есть дожди, — как на выходные, так и, возможно, даже на большую часть следующей недели. Потому что с севера и северо-запада будет расширяться более сухой и спокойный антициклон под названием Петра“.
Вместе с этим с севера будет дуть все более холодный воздух, а в выходные будет дуть немного более сильный и резкий северный ветер. „Ясные ночи с пятницы будут холодными не только на поверхности почвы, но и в воздухе, и уже местами мы увидим заморозки, а в ночь на воскресенье — по всей Литве“, — прогнозирует она. По ее словам, дни также не будут особо теплыми, но после все еще холодной ночи понедельника, со вторника морозы должны отступить. „И дни будут становиться теплее“, — заверила Э. Латвенайте.
Прогноз погоды Эльвиры Латвенайте на неделю
В четверг, 24 апреля, в западных и северо-западных регионах ожидаются более сильные дожди, днем пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня в южных и юго-восточных регионах возможна небольшая гроза. Ночью местами ожидается туман. Ветер северный, ночью 3-7 м/с, днем 5-10 м/с, в западных районах 7-12 м/с. Ночью 5-8°С, в южных и юго-восточных районах на поверхности песчаной почвы может быть около 0°С, днем 16-20°С, в северо-западных и северных районах 12-15°С, на побережье 9-12°С.
Пятница, 25 апреля. На восточной и юго-восточной окраинах возможны небольшие дожди, в основном ночью и в начале дня. Ветер северный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью плюс 1-6°С, наиболее прохладно в западных и северных районах, здесь ночью возможны заморозки на поверхности почвы до 0 минус 3°С, днем 10-14°С, наиболее теплые - южные районы - 15-17°С.
В субботу, 26 апреля, ночью осадков не ожидается, днем возможны небольшие осадки (с дождем, возможны мокрые снежинки) на северо-восточной и восточной окраинах. Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем северный, северо-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Ночью минус 2 - плюс 1°С, заморозки на поверхности почвы минус 2-5°С, днем плюс 6-11°С.
Воскресенье, 27 апреля, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Ночью минус 1-3°С, на поверхности почвы заморозки до минус 3-8°С, днем плюс 6-11°С.
Понедельник, 28 апреля, без осадков. Ветер переменный ночью 3-7 м/с, днем западный 6-11 м/с. Ночью минус 3, плюс 2°С, заморозки на поверхности почвы до минус 3-8°С, днем 12-14°С.
Вторник, 29 апреля, без осадков. Ветер переменный ночью 3-7 м/с, днем 5-10 м/с. Ночью плюс 2–5 °C, прохладнее всего на северо-западе, севере, днем 15–19 °C, на побережье 9–14 °C.
Среда, 30 апреля, без осадков. Ветер переменный 3-7 м/с. Ночью плюс 3–7 °C, днем 16–21 °C, на побережье 9–14 °C.
Четверг, 1 мая, без осадков. Ветер переменный 3-7 м/с. Плюс 3-7°C ночью, 18-22°C днем, 9-14°C на побережье