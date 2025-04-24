Летние природные сюрпризы закончились: что ожидает в выходные

Однако, по словам синоптиков, в четверг циклонная система там все еще будет закрыта облаками от атмосферного фронта, одни из которых будут более обильными, другие менее обильными, а в некоторых местах пройдут снова. „Вот тогда и закончится влажный период, то есть дожди, — как на выходные, так и, возможно, даже на большую часть следующей недели. Потому что с севера и северо-запада будет расширяться более сухой и спокойный антициклон под названием Петра“.

Вместе с этим с севера будет дуть все более холодный воздух, а в выходные будет дуть немного более сильный и резкий северный ветер. „Ясные ночи с пятницы будут холодными не только на поверхности почвы, но и в воздухе, и уже местами мы увидим заморозки, а в ночь на воскресенье — по всей Литве“, — прогнозирует она. По ее словам, дни также не будут особо теплыми, но после все еще холодной ночи понедельника, со вторника морозы должны отступить. „И дни будут становиться теплее“, — заверила Э. Латвенайте.