Летние цены за парковку на улицах Паланги: парковка не подорожает, а ночью платить не придется

Обращаем внимание отдыхающих и туристов, приезжающих в Палангу, на то, что парковка в Паланге и Швентойи не подорожает, а с 15 мая по 15 сентября, когда она будет облагаться налогом, будет стоить столько же, сколько и в прошлом году, или даже несколько дешевле. В зависимости от зоны, как и в прошлом году, один час будет стоить от € 0,8 в желтой зоне до € 2,2 в зеленой зоне, расположенной ближе к морю. В красной зоне час будет стоить 1,6 евро - это также не меняется.
Одним из главных нововведений является то, что в Паланге больше не взимается плата за парковку в ночное время. Таким образом, если вы оставляете свой автомобиль на специально отведенных для этого улицах, то платить за парковку придется только с 7 утра до полуночи. Таким образом, те, кто приезжает на курорт в ночное время, смогут бесплатно оставлять свои автомобили после полуночи до утра, экономя при этом немалые деньги.
Еще одно новшество - на облагаемых сбором улицах в центральной части города появились места, где первый час парковки бесплатный. К ним относятся стоянка на пересечении улиц Юратес и Витауто, стоянка у аптек на Витауто 33 и Плиту 9, а также стоянка в самом центре курорта, между Кретингос 1 и Кретингос 7 (рядом с бывшим автовокзалом). От этой льготы выиграют все водители, но больше всего она касается местных жителей, которые смогут в течение часа выполнять свои дела или покупать продукты и/или лекарства в центре города, не платя за парковку.
Модифицируется и дифференцируется так называемый сбор за согласование. Он взимается с водителей, которые оставляют свой автомобиль на платной улице, не оплатив проезд. При прежнем порядке с таких водителей взимался местный сбор в размере 40 евро, независимо от того, на какое время они припарковали автомобиль в тот день и в какой зоне он был припаркован. В целях обеспечения справедливости и пропорциональности плата за проезд теперь будет зависеть от зоны, в которой припаркован автомобиль: в зеленой зоне она останется на уровне 40 евро, в красной - 30 евро, а в желтой - 20 евро. Кроме того, для удобства автомобилистов срок оплаты сбора был продлен до 24 часов следующего дня, а не до 12 часов, как раньше.
Еще одно нововведение - пять участков улиц зеленой зоны, расположенных ближе всего к морю, будут оставаться платными даже после окончания горячего туристического сезона, с 16 сентября по 14 мая.
Плату за парковку можно внести через парковочный счетчик, SMS-сообщение через мобильного оператора и четыре мобильных приложения: uniPark, Flowbird, carOne и ParkMan, а также прямым банковским переводом на сайте Платного центра Паланги.
Подробную информацию о стоимости парковки в Паланге можно найти на здесь.