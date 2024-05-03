Летние цены за парковку на улицах Паланги: парковка не подорожает, а ночью платить не придется

Еще одно новшество - на облагаемых сбором улицах в центральной части города появились места, где первый час парковки бесплатный. К ним относятся стоянка на пересечении улиц Юратес и Витауто, стоянка у аптек на Витауто 33 и Плиту 9, а также стоянка в самом центре курорта, между Кретингос 1 и Кретингос 7 (рядом с бывшим автовокзалом). От этой льготы выиграют все водители, но больше всего она касается местных жителей, которые смогут в течение часа выполнять свои дела или покупать продукты и/или лекарства в центре города, не платя за парковку.

Модифицируется и дифференцируется так называемый сбор за согласование. Он взимается с водителей, которые оставляют свой автомобиль на платной улице, не оплатив проезд. При прежнем порядке с таких водителей взимался местный сбор в размере 40 евро, независимо от того, на какое время они припарковали автомобиль в тот день и в какой зоне он был припаркован. В целях обеспечения справедливости и пропорциональности плата за проезд теперь будет зависеть от зоны, в которой припаркован автомобиль: в зеленой зоне она останется на уровне 40 евро, в красной - 30 евро, а в желтой - 20 евро. Кроме того, для удобства автомобилистов срок оплаты сбора был продлен до 24 часов следующего дня, а не до 12 часов, как раньше.