Летнее тепло вытесняет прохладная погода

Днем будет 12-16 и лишь местами в Сувалькии и Дзукии воздух еще прогреется до 17, у моря будет всего 9-11 градусов тепла. В первой половине дня будет малооблачно, но после полудня на Западе облаков станет больше. По мере приближения ночи в некоторых западных районах пройдут небольшие дожди. Во второй половине дня усилится западный ветер.