2025.04.15 16:35

Летавшие на огромном самолете литовцы оценили свой опыт: очередь на посадке нас шокировала

 
самолет вмещает 500 пассажиров
Эма Милюнайте
ru.DELFI.lt

В минувший четверг из Вильнюса в Анталию вылетел самый большой самолет в странах Балтии – Boeing 777-300. Часть летевших на нем литовцев уже вернулась домой. Путешественники согласились поделиться своими впечатлениями.

Самолет Boeing 777-300 с более чем 500 пассажирами на борту вылетел из Вильнюса 10 апреля рано утром. Планируется, что этот самолет будет Летать из Литвы в Турцию четыре раза в неделю.

Гендиректор Anex Tour Илкер Адигузель сказал, что самолет будет летать также из Латвии и Эстонии.

„Boeing 777-300“ lėktuvas

Пассажиры делятся своими впечатлениями о полете на этом самолете.

„Мы не знали, что полетим на этом самолете. В аэропорту Анталии мы были шокированы, когда увидели очередь к регистрации. Я думала, мы не поместимся в самолет. Мы беспокоились, потому что летели с младенцем“, – вспоминала Эдита.

По ее словам, посадка заняла много времени, самолет вылетел на полчаса позже.

„К самолету людей везли на автобусах, на середине посадки открыли еще одни ворота, вызвали дополнительные автобусы. Так представьте себе, каким должно быть обслуживание таких самолетов“, – рассказала Эдита.

„Когда нас привезли к самолету, мы увидели, что он больше . Салон удивил нас своими размерами. Наши места были обычные, но места было много. Не было тесноты.

Чуть больше места было и для ног. Перед нами были дисплеи, с их помощью можно было вызвать персонал, включить свет. Также регулируются спинки кресла“, – рассказала Эдита.

„Boeing 777-300“ lėktuvas

По ее словам, было больше хаоса, когда забирали багаж.

„Людей собралось очень много, чемоданы забирали понемногу. Через час работник аэропорта сказал, что чемоданы составят рядом с конвейером. Пока мы забрали чемоданы, прошел час и 45 минут“, – сказала Эдита.

Лина, которая летела на этом самолете из Вильнюса в Турцию, тоже в последний момент узнала, на каком самолете полетит.

„Когда я вошла в салон, впечатление было еще то! Салон был большой, внутри просторно. На потолке табло, как звезды. Сидеть было удобно – места было чуть больше, чем в обыкновенном самолете.

Что самое интересное, я не почувствовала, как самолет взлетел. Мне понравилось“, – сказала Лина, заметив, что на регистрации и у багажа очереди были больше обычных.

„Boeing 777-300“ lėktuvas

„Самолет на самом деле выглядел впечатляюще. Нашей компании из 5 человек полет понравился. Двойные дорожки ускорили посадку, кресла удобные, внутри красиво. Необычно было видеть такой размер, – рассказала Вилма, летевшая на этом самолете в Турцию. – Посадка была мягкой. Единственный минус - заторы около багажа. Ждать пришлось долго, около часа, но и за нами осталось еще море людей“.

По словам директора Anex Tour Lietuva Оксаны Йоникайте, партнеров информировали о том, что регистрация на этот самолет начинается раньше – их просили предупредить пассажиров. Регистрация будет начинаться за 3:45 ч. до вылета.

Iš Vilniaus į Turkiją išskrido didžiausias lėktuvas Baltijos šalyse

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