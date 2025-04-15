Летавшие на огромном самолете литовцы оценили свой опыт: очередь на посадке нас шокировала

Самолет Boeing 777-300 с более чем 500 пассажирами на борту вылетел из Вильнюса 10 апреля рано утром. Планируется, что этот самолет будет Летать из Литвы в Турцию четыре раза в неделю.

Гендиректор Anex Tour Илкер Адигузель сказал, что самолет будет летать также из Латвии и Эстонии.

Пассажиры делятся своими впечатлениями о полете на этом самолете.

„Мы не знали, что полетим на этом самолете. В аэропорту Анталии мы были шокированы, когда увидели очередь к регистрации. Я думала, мы не поместимся в самолет. Мы беспокоились, потому что летели с младенцем“, – вспоминала Эдита.

По ее словам, посадка заняла много времени, самолет вылетел на полчаса позже.