Лесники сообщают, где будут раздавать еловые лапы

 
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Miškininkai dalina eglių šakas
Miškininkai dalina eglių šakas
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
Лесники Государственного лесничества на центральных площадях и у крупных магазинов в городах всей Литвы будут бесплатно раздавать еловые лапы. Жители могут прийти за ними 19 декабря с 12.00 до 16.00 ч. Раздавать будут еловые лапы и сосновые ветки. Всего будет действовать 50 пунктов их раздачи, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Мы призываем жителей в этом году украсить дома красивыми и душистыми еловыми лапами. Эта традиционная акция, проводимая лесничеством, не только способствует созданию уюта в доме, но и побуждает людей к устойчивому потреблению", – сказал гендиректор лесничества Валдас Каубре.

В первый раз эту акцию 17 лет назад провели в Шяуляйском районе. Ежегодно жителям раздают больше 100 000 еловых лап.

Инициатива призвана защищать растущие в лесах деревья от вырубки. Во время акций раздают ветки и лапник, собранные на местах вырубки деревьев.

15-20 декабря лесники проведут и другие акции, о которых информируют в ближайшее время.

График и места раздачи можно найти ЗДЕСЬ.

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