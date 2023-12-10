Лесники сообщают, где будут раздавать еловые лапы

"Мы призываем жителей в этом году украсить дома красивыми и душистыми еловыми лапами. Эта традиционная акция, проводимая лесничеством, не только способствует созданию уюта в доме, но и побуждает людей к устойчивому потреблению", – сказал гендиректор лесничества Валдас Каубре.

В первый раз эту акцию 17 лет назад провели в Шяуляйском районе. Ежегодно жителям раздают больше 100 000 еловых лап.

Инициатива призвана защищать растущие в лесах деревья от вырубки. Во время акций раздают ветки и лапник, собранные на местах вырубки деревьев.

15-20 декабря лесники проведут и другие акции, о которых информируют в ближайшее время.