Лесники начинают продавать елки: цены варьируются от 4 до 150 евро

„Мы все с нетерпением ждем самых приятных праздников в году и спешим наполнить дом духом Рождества, украшая самый главный символ этого праздника – елку. Управление государственных лесов начинает продавать елки, поэтому приглашаем вас приобрести их в региональных филиалах управления. Как и каждый год, в этом году мы организуем долгожданную акцию по раздаче елок „Верни Рождество в свой дом“, во время которой 18 декабря будем бесплатно раздавать еловые ветки на площадях литовских городов, вблизи самоуправлений, способствуя тем самым охране окружающей среды и устойчивому использованию лесных ресурсов“, - заявил руководитель Управления государственного лесного хозяйства Валдас Каубре.
Как и каждый год, Управление государственного лесного хозяйства предлагает на выбор различные виды елок: белые, обыкновенные, сербские ели, а также еловые ветки. Цены на деревья варьируются от 4 до 150 евро, в зависимости от их типа и высоты. Некоторые из выставленных на продажу рождественских елок выращены в питомниках лесничества, где за ними ухаживали и формировали кроны. Некоторые хвойные растения также продаются в горшках. При правильном уходе и поливе их можно пересадить и они продолжат успешный рост весной.
В этом году цены на елки в питомниках и супермаркетах остаются такими же, как и в прошлом году. Обычная лесная елка стоит от 4 до 50 евро, выращенные в питомниках - 9-55 евро, а в горшках - 9-54 евро. Как и каждый год, горные сосны, выращенные в питомниках, стоят дороже - 12-108 евро, серебряная ель - 12-145 евро. Цены зависят от размера растения: елки продаются высотой от 0,3 м до более 4 м. Все виды веток деревьев стоят от 2 до 3 евро. При необходимости специалисты лесничеств также могут упаковать дерево. В разных магазинах ассортимент деревьев может различаться, поэтому рекомендуется обращаться в соответствующий питомник, лесничество или региональное подразделение.
Управление лесного хозяйства будет принимать платежи только с помощью банковской карты или смарт-устройства.
Советы лесников, как сохранить дерево до пересадки весной: не спешите приносить дерево в теплый дом и сразу украшать его: важно дать растению время привыкнуть к перепаду температур. Елку хорошо бы подержать несколько дней в гараже или другом, чуть более прохладном месте дома, пока растение не привыкнет к перепаду температур; не ставьте елку возле радиаторов отопления или каминов. Если в комнате пол с подогревом, поднимите дерево; важно регулярно поливать деревья в горшках – не реже одного раза в неделю.
Желательно распылять воду на ветки дерева; после приобретения дерева рекомендуется держать его в подставке с емкостью для воды, в которой всегда есть хотя бы немного воды; хвоя пихты обыкновенной в теплом доме через несколько дней начинает опадать, пихта колючая более устойчива; елочку следует держать в комнате и поливать до тех пор, пока не начнется вегетация – обычно до двух недель, затем перенесите ее в более прохладное помещение, следите, чтобы почва не пересыхала, пока не придет время пересадки.