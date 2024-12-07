Лесники начинают продавать елки: цены варьируются от 4 до 150 евро

В этом году цены на елки в питомниках и супермаркетах остаются такими же, как и в прошлом году. Обычная лесная елка стоит от 4 до 50 евро, выращенные в питомниках - 9-55 евро, а в горшках - 9-54 евро. Как и каждый год, горные сосны, выращенные в питомниках, стоят дороже - 12-108 евро, серебряная ель - 12-145 евро. Цены зависят от размера растения: елки продаются высотой от 0,3 м до более 4 м. Все виды веток деревьев стоят от 2 до 3 евро. При необходимости специалисты лесничеств также могут упаковать дерево. В разных магазинах ассортимент деревьев может различаться, поэтому рекомендуется обращаться в соответствующий питомник, лесничество или региональное подразделение.