Лесничий, который снял на видео медвежонка: я только потом понял, что я увидел

„Я ехал по дороге и заметил что-то черное. Расстояние было немаленьким, около 100 м. Я остановился и стал снимать видео. Пытался приблизить. Я вживую мало что видел, старался сделать видео. Сначала подумал, что это собака, потом заметил, что зверь интересно перемещается и свернул в лес.

Собаки так не бегают. Я показал видео коллегам, они подтвердили, что это медвежонок“, – рассказал лесничий.

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До сих пор вживую ему не доводилось видеть ни медведей, ни медвежат. Если это медвежонок, значит, рядом должна была находиться его мама.