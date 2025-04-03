Лесничий, который снял на видео медвежонка: я только потом понял, что я увидел

„Я ехал по дороге и заметил что-то черное. Расстояние было немаленьким, около 100 м. Я остановился и стал снимать видео. Пытался приблизить. Я вживую мало что видел, старался сделать видео. Сначала подумал, что это собака, потом заметил, что зверь интересно перемещается и свернул в лес.
Собаки так не бегают. Я показал видео коллегам, они подтвердили, что это медвежонок“, – рассказал лесничий.
До сих пор вживую ему не доводилось видеть ни медведей, ни медвежат. Если это медвежонок, значит, рядом должна была находиться его мама.
„Медвежата бегают за мамой. Я думаю, медведица была в лесу, куда побежал медвежонок. Просто я ее не видел. Медвежонок скрылся в лесу, я пытался найти следы, но не увидел“, – рассказал лесничий.
Он заметил, что медведи любят покой, держатся в стороне от людей, а во многих лесах проводят вырубки, рубят деревья и в Мирабельском лесу, недалеко от места, где был зафиксирован медвежонок. Медвежонок еще небольшой, с такими малышами медведицы не пускаются в большие переходы, поэтому он, скорее всего, появился на свет на территории Литвы:
„В окрестностях медведей видели, на пример, в Шимоняйской пуще, в лесах около Скапишкиса. Их фиксируют и охотничьи камеры. Медведи есть в Латвии, в Беларуси. Они приходят оттуда, значит, могут преодолевать большие расстояния. Трудно сказать, останется ли здесь медведица. Этим животным нужны покой и большие массивы. Мирабельский лес немаленький. Возможно, он подходит для жизни медведей“.
В прошлом году сообщалось, что собиравшая грибы девочка в Трошкунском лесу видела двух медвежат, однако доказательств этому не было.
В Литве медведь - вымерший вид, долгое время считалось, что на территории Литвы медведи не живут, а только приходят из Латвии или Беларуси. Если медведица родила медвежонка в Литве, значит, этот вид из разряда вымерших могут занести в Красную книгу.