Лесничие будут раздавать еловые лапы

Как и каждый год перед праздниками лесничие бесплатно будут раздавать еловые лапы. Акция намечена на 18 декабря, время - 12 ч. Лапник будут раздавать на центральных площадях городов. В этом году сосновые и еловые ветки будут раздавать в 65 местах. Список мест и контакты можно найти на сайте vmu.lt