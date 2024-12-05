Лесничие будут раздавать еловые лапы

„Приглашаем всех желающих прийти за пахнущими лесом еловыми лапами и украсить дом к Рождеству. Я рад, что эта акция почти за 20 лет стала популярной и пользуется большим интересом“, – сказал гендиректор Государственного лесничества Валдас Каубре.
В 2023 г. жителям раздали больше 100 000 еловых лап.
Впервые такую акцию 18 лет назад провели лесничие Шяуляйского края, со временем инициатива охватила всю Литву.
Если обратиться в лесничество, то можно также приобрести к празднику выращенные в Литве елки.
Список мест можно найти здесь.