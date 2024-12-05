2024.12.05 07:04

Лесничие будут раздавать еловые лапы

 
ru.DELFI.lt
Dovanų lietus Panevėžyje
Dovanų lietus Panevėžyje
ФОТО: Sekundė.lt

Как и каждый год перед праздниками лесничие бесплатно будут раздавать еловые лапы. Акция намечена на 18 декабря, время - 12 ч. Лапник будут раздавать на центральных площадях городов. В этом году сосновые и еловые ветки будут раздавать в 65 местах. Список мест и контакты можно найти на сайте vmu.lt

„Приглашаем всех желающих прийти за пахнущими лесом еловыми лапами и украсить дом к Рождеству. Я рад, что эта акция почти за 20 лет стала популярной и пользуется большим интересом“, – сказал гендиректор Государственного лесничества Валдас Каубре.

В 2023 г. жителям раздали больше 100 000 еловых лап.

Впервые такую акцию 18 лет назад провели лесничие Шяуляйского края, со временем инициатива охватила всю Литву.

Если обратиться в лесничество, то можно также приобрести к празднику выращенные в Литве елки.

Список мест можно найти здесь.

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