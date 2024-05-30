2024.05.30 09:20

Лепкальнисское водохранилище снова приглашает на импровизированный курорт

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
В первые выходные лета (1-2 июня) Лепкальнисское водохранилище приглашает всех желающих посетить импровизированный курорт. Здесь вильнюсцев и гостей столицы ждут водные развлечения, экскурсии, музыкальные трюки, спортивные развлечения и другие виды деятельности, пишет портал madeinvilnius.lt.

Лепкальнисское водохранилище – одна из наиболее интересных вильнюсских подземных построек. Оно появилось в 1916 г. Водохранилище оборудовали под холмом. Конструкция отличается уникальной формой и акустикой – эхо в нем отражается 5–6 раз. Водохранилище использовали до 1987 г., затем оно находилось под охраной. Сейчас этот исторический объект открыт для посещения.

В ближайшие выходные посетителей "курорта" ждут экскурсии в водохранилище.

"На территории водохранилища будет установлена горка с водой, бассейн с пеной, желающие смогут участвовать в проведении научных экспериментов, запускать водные ракеты", - сказал Миколас Бистрицкас, глава Музей энергетики и техники.

Музей организует экскурсии в водохранилище и культурные мероприятия. В прошлом году это место посетили около 15 000 человек.

1 июня в Вильнюсе Go Vilnius организует Фестиваль холодного борща (Vilnius Pink Soup Fest). 2 июня в Литве праздную День пап.

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