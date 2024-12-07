2024.12.07 15:05

Лентварис организовал веселый праздник зажжения елки: на сцене появилась Monique

 
ru.DELFI.lt
ru.DELFI.lt
Lentvario Kalėdų eglės įžiebimo šventė
Lentvario Kalėdų eglės įžiebimo šventė
ФОТО: Aleksandras Polijančuk ir Evaldas Činga

В марафоне по зажжению рождественских елок не отстает и Лентварис: в пятницу вечером состоялась церемония зажжения зеленой красавицы и концерт Monique. Юбилейный год для культуры города увенчало впечатляющее мероприятие – отметили 10-летие культурного центра в Лентварисе, сообщается в пресс-релизе.

В первую пятницу декабря в Лентварисе засияла не только елка, но и весь город, украшенный праздничными декорациями. Пришедших зрителей встречала рождественская ярмарка, пахнущая пряниками и горячим чаем, а атмосферу праздника создавал сюжет детского спектакля о тайном плане Гринча.

После праздничного представления настало время самого важного момента вечера – зажжения рождественской елки. Считая от десяти до одного, мэр Тракайского района Андрюс Шатявичюс вместе с собравшимися зрителями зажег рождественский символ города – украшенную звездами рождественскую елку Лентвариса. После того, как зажглись рождественские гирлянды, на сцене с группой появилась известная литовская певица Monique. Под звуки хитов исполнительница устроила настоящую вечеринку, которая никого не оставила равнодушным.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии