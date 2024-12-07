Лентварис организовал веселый праздник зажжения елки: на сцене появилась Monique

В первую пятницу декабря в Лентварисе засияла не только елка, но и весь город, украшенный праздничными декорациями. Пришедших зрителей встречала рождественская ярмарка, пахнущая пряниками и горячим чаем, а атмосферу праздника создавал сюжет детского спектакля о тайном плане Гринча.

После праздничного представления настало время самого важного момента вечера – зажжения рождественской елки. Считая от десяти до одного, мэр Тракайского района Андрюс Шатявичюс вместе с собравшимися зрителями зажег рождественский символ города – украшенную звездами рождественскую елку Лентвариса. После того, как зажглись рождественские гирлянды, на сцене с группой появилась известная литовская певица Monique. Под звуки хитов исполнительница устроила настоящую вечеринку, которая никого не оставила равнодушным.