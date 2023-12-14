Лекция кинокритика Антона Долина в Вильнюсе отменена

В первоначальных планах была лекция (14 декабря) и показ фильма "Бабий Яр. Контекст", режиссера Сергея Лозницы. Однако кинотеатр Pasaka отменил договоренность о проведении этих мероприятий.
Администрация кинотеатра заявила, что причиной послужило участие Антона Долина в рекламном туре фильма Хаяо Миядзаки "Мальчик и цапля" в кинотеатрах Латвии и Эстонии.
"Нам стало известно о взглядах Антона Долина на прокат фильмов, имеющих юридические и человеческие связи с Россией. Это мнение не совпадает с позицией кинотеатра Pasaka. Фильмы, связанные с Россией через компании, созданные в других странах, не должны попадать в репертуар кинотеатра, и мы предпринимаем все возможные меры, чтобы этого избежать", — заявила администрация кинотеатра.
Администрация кинотеатра утверждает, что приняла во внимание "новую полученную информацию, а также негативные отзывы зрителей и других участников рынка о мероприятии" и отменила анонсированные ранее лекцию и показ.
"Мы убеждены, что искусство кино нельзя воспринимать и оценивать вне контекста, не обращая внимания на источники финансирования или цепочку приобретения прав. Мы должны помнить, что война продолжается, и в очередной раз убедились, что чувствительность нашего общества ко всем событиям, так или иначе связанным с Россией, должна рассматриваться в более широком контексте", — сообщили представители кинотеатра.
После отмены мероприятий в кинотеатре Антон Долин сообщил, что, несмотря на то, что фильм посмотреть не удастся, его лекция все же состоится, но на другой площадке — в Vilnius Tech Park. Однако затем опубликовал сообщение, что и вторая площадка отказала ему в проведении мероприятия.
"Дорогие друзья, сегодняшняя лекция в Вильнюсе не состоится. Площадка #2 тоже отменила мероприятие без объяснения причин. Мы приносим извинения всем, чьи ожидания обмануты, но нашей вины в этом нет", — написал российский кинокритик в соцсетях.