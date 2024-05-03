Лекарства по электронным рецептам можно приобрести в Латвии и Польше

"Открывая возможность жителям Литвы приобретать рецептурные лекарства в зарубежных странах, мы делаем важный шаг на пути к еще более сильному Европейскому союзу здравоохранения. Жителям Литвы, которые употребляют рецептурные лекарства, и в то же время работают, учатся или путешествуют в странах ЕС, не нужно будет носить с собой бумажный рецепт, поскольку выданный в Литве электронный рецепт будет виден и действителен в аптеке зарубежного государства. Также граждане Литвы, проживающие за границей и получающие медицинские услуги, при посещении Литвы будут иметь возможность приобретать рецептурные лекарства в литовских аптеках", - сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Някшу.