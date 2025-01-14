Ледяной дождь парализовал Вильнюс: такая погода стала неожиданной для многих, горожане жалуются

Аделе из микрорайона Пилайте рассказала, что пожалела о том, что вышла из дома на работу, сразу же, как только оказалась на улице.
„Я живу в Пилайте, утром, когда я вышла из дома, тротуары были, как стекло, хоть на четвереньках ползи. Кое-как по траве я дошла до остановки, в автобус буквально проскользила. Видела на улице много упавших людей, только вот тротуары никто не посыпал.
Было скользко и на стоянке для машин около остановки „Саюдис“, но, к счастью, удалось преодолеть это расстояние и не упасть. Интересно, что будет вечером, по пути домой“, – писала она.
Эгле из Вильнюса рассказала, что утром, когда вывела погулять собаку, чуть не упала.
„Чистый лед, нигде не посыпано. В нескольких шагах от подъезда начинается дорожка-тротуар, по которому ходят не только жители подъезда. Там уже было посыпано солью.
Могу сказать, что упасть можно прямо на выходе из подъезда, видимо, не видят необходимости посыпать участок перед лестницами из дома, ведь там людей ходит мало. По соседству у нас живут пожилые соседи, они с трудом передвигаются, я подумала, для них эти несколько шагов до тротуара - непреодолимый участок“, – заметила женщина.
Читательница Delfi из микрорайона Шешкине сказала, что тротуары покрыты тонким льдом, который не видим глазу.
„А солью посыпано только около пешеходных переходов, в остальных местах тротуары покрыты льдом“, - сказала женщина.
Инга шла на работу пешком по проспекту Гедиминаса, поэтому ей показалось, что тротуары нормальные, везде посыпано.
„Я шла спокойно, пока не потребовалось перейти через дорогу. Я не ожидала, что на одной стороне тротуары посыпаны, а на другой - нет, я чуть не упала“, – рассказала она.
„Скользко сегодня, видно, что непосыпанные участки блестят ото льда. Люди идут медленно, как пингвины, маленькими шажками, расставив руки в стороны, или идут по траве. Страшно подниматься по ступенькам, покрытым плиткой“, – сказала другая жительница города.
Мартинас из микрорайона Ерузале жаловался, что еле дошел до машины, повсюду был лед.
„Правда, быстро сел в машину, но увидел, что мимо идет пожилая соседка, решил захватить и ее. Женщина ехала в больницу, поэтому я отвез ее туда перед работой, потом решил вернуться домой и работать из дома.
Я понимаю, что задача перед коммунальными службами стоит непростая, но было трудно не заметить, что люди в городе скользят по льду“, - рассказал мужчина.
По словам синоптиков, ситуация улучшится только в ночь на среду.