Ледяной дождь парализовал Вильнюс: такая погода стала неожиданной для многих, горожане жалуются

Аделе из микрорайона Пилайте рассказала, что пожалела о том, что вышла из дома на работу, сразу же, как только оказалась на улице.

„Я живу в Пилайте, утром, когда я вышла из дома, тротуары были, как стекло, хоть на четвереньках ползи. Кое-как по траве я дошла до остановки, в автобус буквально проскользила. Видела на улице много упавших людей, только вот тротуары никто не посыпал.

Было скользко и на стоянке для машин около остановки „Саюдис“, но, к счастью, удалось преодолеть это расстояние и не упасть. Интересно, что будет вечером, по пути домой“, – писала она.

Эгле из Вильнюса рассказала, что утром, когда вывела погулять собаку, чуть не упала.