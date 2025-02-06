"Лебединое озеро" в Литве: труппа выдает себя за украинскую, однако на деле все иначе

Однако эта версия убедила не всех. Во время гастролей в США украинские активисты провели акцию протеста в Мэриленде, они заявили, что труппа пропагандирует российскую культуру. По их словам, на самом деле труппа эта была создана в Бруклине, в Нью-Йорке российскими продюсерами, которые никак не связаны с украинскими ведомствами. Они попросили театр в Стратморе проверить информацию в посольстве Украины и добились, чтобы при продаже билетов дополнительно указывали, что эта труппа не имеет ничего общего с официальными украинскими культурными организациями.