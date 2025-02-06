"Лебединое озеро" в Литве: труппа выдает себя за украинскую, однако на деле все иначе

Kyiv Grand Ballet в феврале планирует выступления в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Сообщается, что большая часть членов труппы - украинцы, но есть японцы, американцы и итальянцы. В главных ролях Ана София Шеллер (американская балерина аргентинского происхождения, которая в 2019 г. стала прима-балериной Украинского национального академического театра оперы и балета украинец Виктор Томашек.
В презентации сказано: „Лебединое озеро“ - это давно уже не произведение одного автора, а культурное наследие всего человечества. С учетом недавних событий, включая вторжение России в Украину, возникли дискуссии на тему исполнения произведений русских авторов. Однако этот легендарный неоромантический балет, созданный Петром Ильичом Чайковским больше чем за 100 лет до появления РФ, не связан с нынешними политическими конфликтами. Его бессмертная музыка и драматургия уже давно стали частью мировой культуры“.
Однако эта версия убедила не всех. Во время гастролей в США украинские активисты провели акцию протеста в Мэриленде, они заявили, что труппа пропагандирует российскую культуру. По их словам, на самом деле труппа эта была создана в Бруклине, в Нью-Йорке российскими продюсерами, которые никак не связаны с украинскими ведомствами. Они попросили театр в Стратморе проверить информацию в посольстве Украины и добились, чтобы при продаже билетов дополнительно указывали, что эта труппа не имеет ничего общего с официальными украинскими культурными организациями.
Финский портал Verkkouutiset заметил, что в январе и феврале этого года труппа выступала в нескольких российских городах. Портал предположил, что по Финляндии ездит труппа каких-то имитаторов, которые прикрываются репутацией украинской труппы. Журналисты обратили внимание на то, что на сайте труппы используются картинки, похожие на изображения российского национального балета.
„В 2023 г., после начала российской агрессии, в том же самом месте выступал и те же образы использовал Российский национальный балет. Однако сейчас дано название „Киевский национальный балет“. Когда она выступала под названием „Российский национальный балет“ труппа называла себя „одной из лучших в мире“, – заметили финские журналисты.
Экс-министр культуры Литвы Симонас Кайрис в фейсбуке писал, что он интересовался этой ситуацией и написал бывшим коллегам в Министерстве культуры Украины.
„Этот Kyjivo Grand baletas - частная инициатива, которая не имеет ничего общего с украинскими государственными учреждениями, не получает государственного финансирования. Более того, украинские ведомства обратились к Западным театрам, предупредив о странной деятельности этой труппы. Иными словами, нет никакого переосмысления российской культуры. Нашему министру культуры Шарунасу Бирутису все видится иначе...“, – сказал Кайрис.
Советник Бирутиса Рамуне Вайчюлите сказала: „Не буду скрывать, в сфере культуры нам не хватает внимания и помощи ответственных ведомств, таких как ДГБ. У нас возникли вопросы в связи с этим балетом, в конце января я лично обратилась в ДГБ с просьбой представить оценку и рекомендации по этому вопросу. К сожалению, ответа нет. Я надеюсь, оценка появится, тогда его получат все вместе с ясными рекомендациями“.
В информации сказано, что в Литве мероприятие организует компания Art Partner. На своей странице в фейсбуке они представляют себя как организаторы мероприятий в Литве, Латвии и Эстонии, по записям видно, что в 2020 г. они рекламировали „Лебединое озеро“ в исполнении труппы из Санкт-Петербурга.
Delfi пытался связаться с Art Partner по указанным каналам, но ответа пока не получил.