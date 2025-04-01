2025.04.01 07:04

Laisvės TV собирает средства для семей американских военных, погибших на Пабрадском полигоне

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Karinė technika Parbadės poligone
Karinė technika Parbadės poligone
ФОТО: Audrius Gavėnas | Delfi

Laisvės TV собирает средства для семей военных США, погибших на Пабрадском полигоне.

„Молодые американские военных приехали в Литву, чтобы служить и защищать нашу страну. Они пожертвовали своими жизнями, исполняя свой долг. Соединенные Штаты окажут значительную поддержку семьям погибших, но они погибли здесь, в Литве, и жители Литвы также могут внести свой вклад и помочь“, - написал в своем аккаунте в Facebook основатель Laisvės TV Андрюс Тапинас.

„Я призываю сплотиться и от имени литовского общества поддержать семьи погибших военных. Для этой цели Laisvės TV открыл специальный счет, собранные на этой неделе средства будут разделены на равные части и после согласования с учреждениями США переданы семьям“, - призывает он.

Командование Армии США в Европе и Африке в понедельник объявило, что после того, как на Пабрадском полигоне из болота удалось извлечь затонувшую бронемашину, были обнаружены тела трех погибших американских военных.

Напомним, что 25 марта поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Вскоре была начата поисково-спасательная операция.

На следующий день ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Посольство США сообщило, что пропавшие солдаты являются военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.

31 марта, в 4.40 ч. из болота в Пабраде удалось извлечь затонувшую бронемашину армии США.

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