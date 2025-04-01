Laisvės TV собирает средства для семей американских военных, погибших на Пабрадском полигоне

„Молодые американские военных приехали в Литву, чтобы служить и защищать нашу страну. Они пожертвовали своими жизнями, исполняя свой долг. Соединенные Штаты окажут значительную поддержку семьям погибших, но они погибли здесь, в Литве, и жители Литвы также могут внести свой вклад и помочь“, - написал в своем аккаунте в Facebook основатель Laisvės TV Андрюс Тапинас.

„Я призываю сплотиться и от имени литовского общества поддержать семьи погибших военных. Для этой цели Laisvės TV открыл специальный счет, собранные на этой неделе средства будут разделены на равные части и после согласования с учреждениями США переданы семьям“, - призывает он.