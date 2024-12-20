Лабораторные исследования подтвердили: таможенники в Каунасе задержали метеорит

Полиция таможни Каунасского аэропорта задержали посылку, в которой, как сообщалось, находятся образцы железной руды, никаких дополнительных документов при посылке не было. Таможенникам показалось, что горная порода похожа на метеорит, поэтому ее передали на исследование в лабораторию. Исследования проводились с помощью рентгеновских лучей, чтобы не повредить структуру.