Лабораторные исследования подтвердили: таможенники в Каунасе задержали метеорит

Полиция таможни Каунасского аэропорта задержали посылку, в которой, как сообщалось, находятся образцы железной руды, никаких дополнительных документов при посылке не было. Таможенникам показалось, что горная порода похожа на метеорит, поэтому ее передали на исследование в лабораторию. Исследования проводились с помощью рентгеновских лучей, чтобы не повредить структуру.
Поскольку лаборатория таможни до сих пор никогда не сталкивалась с исследованием и классификацией метеоритов, поэтому было решено обращаться за помощью к специалистам Кафедры геологии Вильнюсского университета.
Ученые выяснили, что это железный метеорит.
Его оценили в 4091 евро (масса объекта 10,03 кг).
Сейчас собирают информацию для того, чтобы начать административный процесс.