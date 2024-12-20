2024.12.20 12:08

Лабораторные исследования подтвердили: таможенники в Каунасе задержали метеорит

 
ru.DELFI.lt
Meteoritas
Meteoritas
ФОТО: www.lrmuitine.lt

В октябре в Каунасском аэропорту таможенники проверили посылку из Парагвая и обнаружили в ней необычную породу. После проведения исследования, выяснилось, что конфискованный камень - фрагмент метеорита.

Полиция таможни Каунасского аэропорта задержали посылку, в которой, как сообщалось, находятся образцы железной руды, никаких дополнительных документов при посылке не было. Таможенникам показалось, что горная порода похожа на метеорит, поэтому ее передали на исследование в лабораторию. Исследования проводились с помощью рентгеновских лучей, чтобы не повредить структуру.

Meteoritas

Поскольку лаборатория таможни до сих пор никогда не сталкивалась с исследованием и классификацией метеоритов, поэтому было решено обращаться за помощью к специалистам Кафедры геологии Вильнюсского университета.

Ученые выяснили, что это железный метеорит.

Meteoritas

Его оценили в 4091 евро (масса объекта 10,03 кг).

Сейчас собирают информацию для того, чтобы начать административный процесс.

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